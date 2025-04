Aldaia pide no poner «trabas infundadas» para el desvío del barranco de La Saleta

Guillermo Luján todavía no sale de su asombro. Asegura que no se esperaba los comentarios desde el Ayuntamiento de Valencia de que presentarán alegaciones al proyecto de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para el desvío del barranco de la Saleta hacia el Plan Sur para unirlo al río Turia y que no pase por los cascos urbanos de Aldaia, Alaquàs, Quart de Poblet y Xirivella.

«Cuando las declaraciones al día siguiente son tan temerarias, pues a mí me cabrea», dice el alcalde de Aldaia a LA RAZÓN en referencia a los comentarios desde el consistorio valenciano, que aseguraron que era «una temeridad» desviar el barranco de la Saleta sin hacer obras hidráulicas que amplíen la capacidad del Plan Sur, visto lo visto tras la dana del 29 de octubre cuando estuvo también a punto de desbordarse.

El 3 de abril, la CHJ presentó el estudio de integración paisajística del proyecto de acondicionamiento del barranco de la Saleta, un paso clave para desbloquear un desvío que ayuntamientos como el de Aldaia vienen reclamando «desde hace 40 años» ante las continuas inundaciones. Ese día, Luján asegura que comenzaba «a ver la luz al final del túnel», pero las alegaciones del Ayuntamiento de Valencia vuelven a poner en duda el plan, que ya se había encaminado a comenzar en el año 2026 tras la última paralización de hace dos años.

«Espero que no sea un motivo de bloqueo, porque si se bloquea esto es para volverse loco y cabrearse», afirma Luján, que asegura que el plan propuesto es «una solución técnica, viable, válida y factible» avalada por los técnicos de ingeniera hidráulica. «No quiero que me escuchen a mí, sino a los técnicos especializados. No es algo nuevo de ahora el proyecto. ¿Cómo explicamos a la gente ahora que sin una discrepancia científica y sólida se paralice de nuevo?», se queja.

«Insisto, mi vocación ha sido hablar de gestión y no de partidos. La prioridad es que se ejecute, si alguien pone trabas infundadas sobre el proyecto yo pondré el grito en el cielo.», asegura el alcalde del PSPV, que afirma que este no es un tema partidista. «Cuando se aprobó la ley de la huerta valenciana que paralizó el desvío dije aquello de que si eran más importantes las lechugas que las personas y era un gobierno del Botànic y también lo censuraba», defiende.

El edil asegura que entiende las dudas iniciales sobre el proyecto que pudiera haber, pero que tras varias reuniones en las que han podido preguntar, no entiende el cambio de postura. «En diciembre hubo una primera reunión de todos los municipios del barranco Pozalet-Saleta donde se planteó reimpulsar el proyecto que lleva 40 años. El concejal de Valencia preguntó y contestaron los técnicos de la CHJ que se resolvía el problema sin causar otro», dice.

El principal miedo del alcalde de Aldaia, que ha venido reclamando el desvío del barranco de La Saleta desde su llegada al consistorio en 2015, es que puedan ocurrir futuras inundaciones y no se haga el desvío. «En los estudios hicieron una simulación donde se mostraba lo que hubiera pasado el 29 de octubre con este desvío del barranco y es tremendo pensar la minoración de los efectos», afirma a este diario.

El edil asegura que nadie del Ayuntamiento de Valencia se ha puesto en contacto con su consistorio para explicarle su postura y sus dudas, y pide por favor que atiendan a las recomendaciones de los ingenieros hidráulicos y personas con conocimiento en la materia para no bloquear el proyecto del desvío del barranco de La Saleta: «No puede ser que ahora estas impresiones no se basen en cuestiones técnicas. Tenemos que poner la mirada en la ciencia, en ingenieros», finaliza.