Ni el Camp Nou ni el Santiago Bernabeu: este es el estadio de fútbol de España que más se fotografía para Instagram

La lista de los estadios de fútbol que más repercusión tienen en la red social Instagram no tienen nada que ver con la clasificación de la Liga. Los primeros puestos de este particular competición no los ocupa ni el FC Barcelona ni el Real Madrid.

Un estudio sobre la repercusión que tienen los estadios de fútbol de España con más de 10.000 asientos permanentes coloca en primera posición a un estadio que precisamente es noticia porque tiene que ser derribado. Eso sí, primero se tiene que resolver el problema de cómo se termina el que lleva paralizado más de 15 años.

Con todo, el estadio con más número de etiquetas en Instagram es el viejo Mestalla.

El estudio, realizado por Tonybet, examinó los datos de "hashtags" de Instagram sobre estadios con más de 10.000 asientos permanentes en España.

Cuenta con más de 124.040 publicaciones etiquetados con Mestalla, sede del Valencia CF, tiene capacidad para 49.919 invitados y es un lugar popular para eventos deportivos y de entretenimiento.

San Mamés de Bilbao ocupa el segundo lugar, con 106.540 publicaciones en Instagram, el estadio tiene una capacidad estimada de 53.000 personas.

Con 84.744 hashtags, el Santiago Bernabéu ocupa el tercer lugar. El estadio madrileño es la sede del Real Madrid CF y de la Selección Española de Fútbol y tiene una capacidad de 85.000 asientos.

El Camp Nou de Barcelona ocupa el cuarto lugar. Tiene acumulados 38.584 publicaciones bajo el hashtag #CampNou

En quinto lugar se encuentra el Estadi Olímpic de Terrassa. Tiene capacidad para 11.500 espectadores, es la sede del Terrassa FC y ha acumulado 17.672 hashtags en Instagram.