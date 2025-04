Catalá pide al Gobierno central "transparencia y explicaciones" sobre el apagón

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también se ha sumado a las críticas al Ejecutivo por la gestión del apagón eléctrico que afectó a toda España y ha reclamado este martes al Gobierno central "transparencia y explicaciones" para saber "cómo de vulnerable es el sistema" y si hay que "estar preparados para una situación similar" en el futuro. Así lo ha señalado a los medios de comunicación tras visitar la sede de Emivasa para comprobar la situación del suministro de agua potable, donde ha destacado que, al igual que en la dana de hace seis meses, la capital ha garantizado durante el apagón eléctrico el suministro de agua potable al área metropolitana.

Catalá ha asegurado que en el Ayuntamiento están "totalmente volcados" con la recuperación tras el apagón y ha alertado de que esta incidencia no puede ir acompañado de "un apagón absoluto informativo", que según ha dicho es lo que recibieron ayer las Administraciones locales por parte del Gobierno de España.

"No tuvimos ni una sola comunicación de cómo iba a restablecerse, más allá de las informaciones genéricas, la luz en nuestros municipios", ha lamentado Catalá, quien ha exigido "absoluta transparencia" al Gobierno de España sobre qué originó el apagón que afectó a todo el país y si podría repetirse en las próximas horas.

Ha destacado que, en el caso del Ayuntamiento de Valrncia, tanto el PSPV-PSOE como Compromís y Vox estuvieron invitados desde el primer momento a participar en el Cecopal, un "ejercicio de transparencia" que el Gobierno central "no ha hecho" con las comunidades autónomas ni con los consistorios y que hay que exigir. La alcaldesa ha afirmado que han hecho su trabajo y han restablecido la red semafórica, han doblado los turnos de Policía Local y de Bomberos, han garantizado el suministro de agua potable para Valencia y el área metropolitana, y todos los concejales del equipo de gobierno están visitando las instalaciones municipales por si hay algún problema.

Suministro de agua

En el caso del suministro de agua, ha indicado que ha habido doce incidencias, de las que a primera hora de esta mañana quedaban cinco, que han afectado a unos 600 de los 450.000 abonados, debido a que las diferencias de presión han provocado roturas o fugas en puntos de tuberías antiguas y que se están reparando. Catalá ha señalado que Telefónica está teniendo un problema a nivel nacional que repercute en el servicio de teleasistencia, si bien ha asegurado que el servicio de comida a domicilio 'Menjar a casa' está garantizado.

La alcaldesa ha explicado que ha pedido informes sobre las necesidades de equipos electrógenos y de infraestructuras, y se va a hacer una revisión de todas las instalaciones y un análisis de las inversiones que puedan ser necesarias ante una situación de emergencia como la de este lunes. Finalmente, ha agradecido el civismo y la responsabilidad mostrados por la ciudadanía, que permitió que no hubiera problemas de tráfico aunque no funcionaban los semáforos y que hizo caso de la recomendación de no circular si no era necesario.

Catalá ha insistido en que el Ayuntamiento ha conseguido garantizar técnicamente, a través de Emivasa y Emshi, el suministro de agua potable en toda la ciudad y en su área metropolitana. Catalá ha explicado que la falta de fluido eléctrico provocó situaciones complejas con alguna rotura y fugas, que a lo largo del día de hoy se repararán completamente, y fue necesario que el Ayuntamiento movilizará sus equipos electrógenos y tomar la decisión de bajar la presión del agua durante la noche para garantizar la conexión entre los depósitos de La Presa y la red de agua del área metropolitana. La alcaldesa ha avanzado que “Valencia va a va a hacer un análisis de todas las inversiones necesarias para hacer frente a dificultades como las que vivimos ayer”.

Además, en la visita que ha realizado a las instalaciones de Emivasa, ha informado que “el Ayuntamiento ha restablecido ya la red semafórica, ha doblado los turnos de Policía Local y Bomberos, y ha garantizado el suministro de agua potable para Valencia y su área metropolitana”. “Todos los concejales del equipo de gobierno municipal están visitando todas las instalaciones municipales para supervisar si tienen algún problema”, ha añadido.

La red de agua potable registró ayer 12 averías tras el apagón eléctrico debido a la diferencia de presión: Ayer los servicios técnicos de Emivasa repararon 6 y esta mañana las 5 restantes. De los aproximadamente 450.000 abonados a la red de agua potable, tan solo se vieron afectados por los cortes unos 500.

“Más de un centenar de personas trabajó hasta altas horas de la madrugada para que garantiza el suministro de agua potable a Valencia y al área metropolitana”, ha concluido la alcaldesa, quien ha subrayado “el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Valencia para no sólo la ciudad tenga garantiza el agua potable sino también todos los pueblos que conforman el área metropolitana”.