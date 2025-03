El frío polar y la lluvia amenazan a las Fallas 2025 de Valencia: esta es la predicción meteorológica de Jorge Rey

"Ja estem en Falles", gritaron las falleras mayores el pasado 23 de febrero en las Torres de Serrano. En ese momento se inició una festividad única y este 2025 más que nunca, el espíritu festivo, la hermandad y las ganas de pólvora, música y color estarán más presentes que nunca, en una tierra que todavía tiene marcada la huella de la Dana. Aunque los actos ya empezaron y también se ha celebrado alguna mascletà, ahora comienza la semana fallera.

Durante esos días, las calles de Valencia se llenan de las características fallas, enormes figuras artísticas que representan escenas satíricas de la actualidad. Estas figuras son el resultado del trabajo de numerosos artistas falleros, quienes durante todo el año han estado dedicados a la construcción y elaboración de estas impresionantes obras de arte. Todos los vecinos, a los que se suman personas de todas España y el exterior acuden a disfrutar de los distintos actos que se celebran en la ciudad del Turia.

Una de las grandes preocupaciones de todos ellos es el tiempo. España lleva una semana entera con el paraguas abierto y los valencianos están preocupados de cara a sus días más especiales. Jorge Rey, meteorólogo, ha subido un detallado vídeo a su canal de YouTube analizando la situación que se espera para esas fechas.

¿Qué tiempo va a hacer en Fallas?

Jorge Rey comienza el vídeo de manera directa: "Vamos a ver qué pasa estos próximos días porque llegan dos borrascas". Su inicio no es esperanzador: "Van a alimentar la atmósfera para que España siga bajo el paraguas", afirma. Empieza hablando de la borrasca Jana, que ha golpeado duramente a España durante el fin de semana: "Está sobre España, pero el martes ya se empieza a acercar un nuevo frente desde el Atlántico". Esta borrasca dejará lluvias durante este jueves y este viernes.

No es la única: "Para este fin de semana se nos acercaría una nueva borrasca". Jorge Rey alerta: "Atención, mirad la borrasca del miércoles llega del norte y arrastra aire frío polar", señala mientras muestra el mapa. Esta masa de aire frío puede dejar varias nevadas, aunque no se esperan en Valencia. Posteriormente, ya se centra más en el fin de semana del 15 y 16 de marzo: "Van a ser unos días que tendremos zonas de bajas presiones por España, pero los frentes llegarán bastante debilitadas a las zonas del Levante". Por lo tanto, no se esperan demasiadas precipitaciones en Fallas.

Así afectarán las borrascas

"Las borrascas que llegan provocarán bastante viento, especialmente en la mitad sur peninsular", avisa. Posteriormente, vuelve con las precipitaciones: "Nos dejará lluvias en el oeste de Andalucía, pero serán muy débiles en Valencia". Durante el miércoles, justo en Valencia se esperan cero lluvias, siendo prácticamente el único sitio de España que no se verá afectado. También del jueves en adelante es la zona con menos posibilidades de lluvia.

Concluye dejando buenas noticias: "Estos nuevos frentes descenderán los termómetros para finales de semana. Las Fallas estarán pasadas por un tiempo en el que la atmósfera tenderá a ir estabilizándose y dejar un final de marzo mucho más tranquilo". Por tanto, parece que con abrigo, pero que los valencianos podrán disfrutar de su fiesta más especial sin mojarse demasiado.