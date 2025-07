Muere Tom Lehrer, cantautor satírico y matemático

Tom Lehrer, el popular cantautor satírico que ridiculizó el matrimonio, la política, el racismo y la Guerra Fría, y que luego abandonó en gran medida su carrera musical para volver a enseñar matemáticas en Harvard y otras universidades, ha fallecido con 97 años. Su viejo amigo David Herder dijo que Lehrer falleció el sábado en su casa de Cambridge, Massachusetts. No especificó la causa de la muerte.

Lehrer siguió formando parte del cuerpo docente de matemáticas de la Universidad de California en Santa Cruz hasta bien entrados los 70 años. En 2020, incluso renunció a sus derechos de autor, concediendo al público permiso para utilizar sus letras en cualquier formato, sin cobrar ninguna tarifa a cambio. Lehrer, un prodigio de Harvard (obtuvo una licenciatura en matemáticas por esta institución a los 18 años), pronto dirigió su aguda mente hacia las viejas tradiciones y la actualidad. Entre sus canciones se encuentran «Poisoning Pigeons in the Park», «The Old Dope Peddler» (con una melodía que recuerda a «The Old Lamplighter»), «Be Prepared» (en la que se burlaba de los Boy Scouts) y «The Vatican Rag», en la que Lehrer, ateo, se burlaba de los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica Romana. (Fragmento de la letra: «Arrodíllate, juega con tu rosario. Inclina la cabeza con gran respeto y haz una genuflexión, una genuflexión, una genuflexión»).

Acompañándose al piano, interpretó las canciones con un estilo colorido que recordaba a héroes musicales como Gilbert y Sullivan y Stephen Sondheim, este último amigo suyo de toda la vida. A Lehrer se le solía comparar con contemporáneos como Allen Sherman y Stan Freberg por sus cómicas improvisaciones sobre la cultura y la política, y Randy Newman y «Weird Al» Jankovic, entre otros, lo citaban como influencia. Se burlaba de los géneros musicales que no le gustaban (las canciones folk modernas, el rock “n” roll y el jazz moderno), se reía de la amenaza de la aniquilación nuclear y denunciaba la discriminación. Pero lo hacía de una manera tan erudita, incluso cortés, que casi nadie se oponía.

«Tom Lehrer es el satírico musical más brillante que jamás se haya grabado», dijo una vez el musicólogo Barry Hansen. Hansen coprodujo el álbum recopilatorio de canciones de Lehrer del año 2000, «The Remains of Tom Lehrer», y había presentado la música de Lehrer durante décadas en su programa de radio sindicado «Dr. Demento». La obra de Lehrer era en realidad bastante reducida, con unas tres docenas de canciones.

«Cuando se me ocurría una idea divertida para una canción, la escribía. Y si no, pues no», declaró Lehrer a The Associated Press en 2000 durante una entrevista poco habitual. «No era como un escritor de verdad, que se sentaba y ponía un papel en la máquina de escribir. Y cuando dejé de escribir, simplemente lo dejé... No es que tuviera bloqueo creativo».

Se dedicó a la interpretación de forma accidental cuando empezó a componer canciones a principios de la década de 1950 para divertir a sus amigos. Pronto empezó a interpretarlas en cafeterías de Cambridge, Massachusetts, mientras seguía en Harvard para dar clases y obtener un máster en matemáticas. Grabó su primer disco en 1953, "Songs by Tom Lehrer", que incluía "I Wanna Go Back to Dixie", una sátira sobre las actitudes del Viejo Sur, y "Fight Fiercely, Harvard", que sugería cómo un estirado aristócrata de Harvard podría cantar una canción de lucha futbolística.

Tras pasar dos años en el ejército, Lehrer comenzó a dar conciertos con su material en salas de todo el mundo. En 1959, lanzó otro LP titulado «More of Tom Lehrer» y una grabación en directo llamada «An Evening Wasted with Tom Lehrer», nominada a un Grammy a la mejor interpretación cómica (musical) en 1960. Pero por esa misma época, dejó en gran medida las giras y volvió a dar clases de matemáticas, aunque siguió escribiendo y actuando de forma paralela.

Lehrer dijo que nunca se sintió cómodo actuando en público: «Lo disfruté hasta cierto punto», declaró a The AP en 2000. «Pero para mí, salir y dar un concierto cada noche cuando todo estaba disponible en disco sería como si un novelista saliera a leer su novela cada noche». Produjo una canción de sátira política cada semana para el programa de televisión de 1964 «That Was the Week That Was», un innovador programa de comedia de actualidad que anticipó «Saturday Night Live» una década más tarde.

Al año siguiente publicó las canciones en un álbum titulado «That Was the Year That Was». El material incluía «Who's Next?», que se pregunta qué gobierno será el siguiente en conseguir la bomba nuclear... ¿quizás Alabama? (No necesitaba decirles a sus oyentes que era un bastión de la segregación en aquella época). «Pollution» analiza el entonces nuevo concepto de que quizás los ríos y los lagos deberían limpiarse.

También compuso canciones para el programa educativo infantil de la década de 1970 «The Electric Company». En 2000, declaró a la agencia AP que escuchar a las personas que se habían beneficiado de ellas le proporcionaba mucha más satisfacción que los elogios por cualquiera de sus obras satíricas. Sus canciones fueron recuperadas en la revista musical de 1980 «Tomfoolery» y en 1998 hizo una rara aparición pública en Londres en una celebración en honor al productor de ese musical, Cameron Mackintosh.

Lehrer nació en 1928 en la ciudad de Nueva York, hijo de un exitoso diseñador de corbatas. Recordaba una infancia idílica en el Upper West Side de Manhattan, que incluía asistir a espectáculos de Broadway con su familia y pasear por Central Park de día o de noche. Después de saltarse dos cursos en la escuela, ingresó en Harvard a los 15 años y, tras obtener su máster, pasó varios años intentando sin éxito obtener un doctorado.

«Pasé muchos, muchos años cumpliendo todos los requisitos, tantos años como fue posible, y empecé la tesis», dijo una vez. «Pero yo solo quería ser estudiante de posgrado, es una vida maravillosa. Eso es lo que quería ser y, por desgracia, no se puede ser doctor y estudiante de posgrado al mismo tiempo». Comenzó a dar clases a tiempo parcial en Santa Cruz en la década de 1970, principalmente para escapar de los duros inviernos de Nueva Inglaterra.

De vez en cuando, reconocía, algún estudiante se matriculaba en una de sus clases por conocer sus canciones. «Pero es una clase de matemáticas de verdad», decía entonces. «No enseño teoremas divertidos. Así que esa gente se va bastante rápido».