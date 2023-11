Vicent Mompó (PP): "El suflé no va a bajar con las paguitas y falsas promesas de Sánchez"

La conformación de Ejecutivo nacional no frenará las manifestaciones. El presidente de PP de la provincial de Valencia, Vicent Mompó, ha puesto en valor las movilizaciones de este fin de semana “para decir no a Pedro Sánchez y no a la amnistía”. “Si Sánchez espera que baje el suflé con su nuevo gobierno, con paguitas y falsas promesas, si espera que nos callemos, que estemos dormimos por Navidad, se equivoca”, ha advertido.

En este sentido, ha asegurado Mompó, “no nos vamos a rendir, si los nacionalistas y los independentistas no se cansan, nosotros tampoco”. “España no puede ser un país que se gobierna vulnerando la ley y comprando votos a expensas del bienestar de todas las españolas y de todos los españoles”, ha esgrimido.

En la misma línea Mompó ha explicado que “queda mucho por hacer en España y en la Comunitat Valenciana”. Por eso, ha aseverado, “estaremos a la altura”. “Somos un país solidario y el personaje de presidente que tenemos, por pocos escrúpulos que tenga, no acabará con eso”, ha defendido.

Por su parte, la diputada por Valencia en el Congreso, Belén Hoyo, ha calificado el nuevo gobierno socialista de “continuista” y ha criticado que “ya sabemos lo que supone para la Comunitat Valenciana, dejarnos a las cola, tanto a nivel de infraestructuras, como en financiación”.

Igualmente, ha destacado que “el hecho de que Diana Morant sea la representante valenciana en el Ejecutivo demuestra la poca importancia que para Sánchez tiene nuestra Comunitat porque ella es una ministra gris y que no tiene absolutamente ningún poder en el consejo de ministros; eso supondrá que sigamos sin todo lo que necesitamos a nivel económico y social”.

El también diputado nacional del PP, Fernando de Rosa, ha subrayado que el PP “va a poner en marcha todos los mecanismos legales a nivel nacional y europeo contra la ley de amnistía”. “Estamos ante una decisión contra el interés de los españoles, la división de poderes y el Estado de Derecho; es un fraude de ley, la ley de amnistía no se basa en la convivencia de los españoles, sino en la conveniencia de Sánchez para seguir en La Moncloa”, ha argumentado.

A la convocatoria también ha asistido la diputada popular Esperanza Reynal y el diputado Carlos Gil.