Vicente Mompó: "En la lengua deberíamos ir todos a una y no ver quién tiene ocho apellidos valencianos"

Vicente Mompó es alcalde de Gabarda desde 2011 y presidente de la Diputación de Valencia desde julio del año pasado. Ha recuperado para el PP una institución clave gracias a un pacto con la diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix. Conocedor de los problemas de los municipios pequeños asegura que su obsesión es atenderlos para que resuelvan los problemas de los ciudadanos.

¿Se ha encontrado muchas sorpresas al asumir la gestión de la Diputación?

Nos hemos encontrado con una diputación que prácticamente parecía que estaban desmantelándola. No han sabido o querido darle la importancia que tiene. Es esencial para los pueblos pequeños, para vertebrar la provincia y también es un altavoz para reivindicar lo nuestro.

¿Qué está haciendo para cambiar esta situación?

Apostar por lo que consideramos que es nuestro, por nuestras señas de identidad, lengua, cultura, fiestas y tradiciones, pero también es importante que la gente sepa qué servicios se ofrecen desde la Diputación de Valencia porque después vienen esos debates sin fondo sobre para qué sirven las diputaciones.

¿En qué es lo que más quiere distinguirse de su antecesor?

Queremos ayudar a los Ayuntamientos de manera efectiva y en esto, tiene mucho que ver el Plan Simplifica de la Generalitat. Si envías dinero a un Ayuntamiento pero los procesos son farragosos, los proyectos se enquistan . Tenemos que ayudar a ejecutarlos.

¿Cómo funciona el pacto de Gobierno con Ens Uneix?

La verdad es que muy bien. La gente está viendo que no había ningún pacto firmado, sino una relación de confianza. Hablamos en la misma lengua y no me refiero únicamente al valencianos, sino al municipalismo. Cada uno dirige su área y cuando hay conflictos o dudas tenemos la misma relación con Natàlia Enguix que con cualquier diputado del PP.

Quizás sea más fácil eso en aspectos prácticos, pero son partidos de ideología diferente.

Por supuesto, pero tampoco sé dónde está el problema en esa cuestión. Muchas veces nos sucede dentro del mismo partido. Hay mociones en las que ya hemos votado diferente. Ens Uneix es más de izquierdas... pero son cuestiones políticas y lo que importa a los pueblos es la parte práctica.

¿Sobre qué asunto le gustaría lograr la unanimidad?

Como valencianos deberíamos ir todos a una en las cuestiones de Estado. A nivel de provincia, por ejemplo, en la lengua. Me gustaría que sirviese para unir al pueblo y no para estar siempre mirando a ver quién es más puro, quién tiene ocho apellidos valencianos y quién no. También en agricultura y en señas de identidad me gustaría que hubiese más unión. Está claro que hay grupos más orientados al independentismo catalán y nunca lo vamos a conseguir, pero la gente del centro deberíamos ir todos a una.

Precisamente en la lengua hay bastantes diferencias entre la izquierda y la derecha...

Cuando tú te preocupas de denominar el valenciano de una determinada forma es porque la ciudadanía no lo siente como suyo. Cuando decimos el «valencià de Canal Nou o de À punt» o cuando lees un libro y dice: «Mi abuela no hablaba así», ¿qué quieres decir? Que no es tu lengua. Claro que debe haber valenciano normalizado, yo lo uso a la hora de escribir. Del trabajo que hacen los filólogos yo escojo las formas más nuestras. Lo que no entiendo es por qué una persona de Algemesí tiene que hablar como una de Barcelona. Más allá de los «haters» o de los políticos que buscan confrontación, esto lo entienden todos.

El PSPV le acusa de inacción y de favorecer al municipio de su socio preferente, Ontinyent.

Algo tiene que decir después de casi un año Carlos Fernández Bielsa... Según nos dicen desde Ens Uneix tenían el mismo pacto con el PP que con el PSPV. La Vall d’ Albaida estas últimas legislaturas, como el PSOE quería castigar a Jorge Rodríguez, se castigó a la comarca. Nosotros vamos a invertir en todas las comarcas.

¿Cómo se deciden las inversiones en los municipios?

Tenemos un plan de inversiones (Pla Obert d’ inversions) que con 350 millones de euros es el más cuantioso de la historia y todavía se está ejecutando los planes de la anterior legislatura. Además, dentro de nada aprobaremos el Fondo de Cooperación. Ahora mismo el problema no es pedir más, sino ejecutar en tiempo y forma. La diputación debe ayudar a gestionar.

Valencia también tiene riesgo de despoblación. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Por ejemplo, hay pueblos de la Ribera Alta que nos despoblamos a razón de diez habitantes al año. En uno de mil habitantes... es mucho. Se deben hacer políticas para beneficiar a los pueblos pequeño. Se cree o no se cree, pero lo que está claro es que con las políticas actuales, cada vez las urbes están más pobladas y los pueblos menos. ¿Dónde están los animales, dónde está la agricultura, dónde está el monte? Deberíamos pensarlo.

La Diputación se ofreció a celebrar los Premios de Tauromaquia tras el anuncio de su eliminación por parte del Gobierno. ¿Son los toros una seña de identidad?

Nosotros nos ofrecimos a hacerlos. Como alcalde de Gabarda, allí no se hace lo que a mí me gusta. Como presidente de la Diputación, tampoco lo pretendo. Represento a la provincia. La tauromaquia es un arte y no lo dice Vicente Mompó. Es así. Si te tiene que terminar terminará y si no, pues continuará. No es el político de turno el que tiene que prohibir por prohibir. Tras la pandemia ha habido un aumento de festejos brutal. Tanto en bous al carrer o las plazas de toros. Tenemos que ofrecer y que la gente decida lo que quiere o no. Esto no va con nosotros. Se está demostrando.

¿Cómo influye en la provincia de Valencia que no haya presupuestos generales?

Parece que no afecte en el día a día, pero la realidad es que no contemplas las necesidades de los municipios. La política está muy polarizada, es lo que más me preocupa y hasta que no haya un cambio de gobierno no va a haber estabilidad en España. Todo es blanco o negro. Ya ve la política como destrucción y enfrentamiento. Deberíamos aprender todos, en los municipios pequeños se piensa más en los ciudadanos. De la derecha más extrema a la izquierda, coinciden en un 80 por ciento de las cosas.

¿Qué se juegan los municipios en las elecciones europeas?

El tema fetiche es la agricultura. Nos jugamos también que se vea claramente qué es lo que quiere la la ciudadanía. El Partido Popular va a ganar de forma importante. Se va a ver que hay un proyecto que ya caduco, que es el Pedro Sánchez. El resultado va a ser contundente. Popular versus socialismo. La agricultura es muy importante para paralizar el tema de la despoblación.