El PP recupera la Diputación de Valencia con Vicente Mompó como presidente

El voto de la formación política de Jorge Rodríguez, la Vall Ens Uneix, ha decidido que la Diputación de Valencia esté presidida por el popular Vicente Mompó.

El PP cuenta con trece diputados, y Vox con dos, mientras que en el bloque de izquierdas, el PSPV cuenta con doce y Compromís con tres. Esta aritmética hacía que el voto de La Vall valiera su peso en oro.

Tras la constitución de la Diputación cada partido ha dicho si confirmaba candidato. El PP ha presentado a Vicent Mompó, el PSPV a Carlos Férnandez Bielsa y Ens Uneix a la única diputada que tienen, Natalia Enguix. Ni Vox ni Compromís han presentado.

A continuación han procedido a votar en urna. En la papeleta debían poner el nombre del presidente o presidenta. En la primera votación PP y PSPV han quedado empatados a 15 votos, mientras que Ens Uneix ha obtenido 1. Por tanto, se ha vuelto a repetir la votación, donde el ganador será el que tenga mayoría simple. El resultado ha sido el mismo, por lo que el PP se ha hecho con la Diputación como partido más ganado, tal y como marca la Junta Electoral Central.

La diputada de Ens Uneix, Natalia Enguix, ha lamentado que en ocasiones el "rencor y las luchas internas de los partidos" hagan "perder el norte" y no tomar decisiones para mejorar la "vida de la gente". En este sentido, ha alabado la gestión de Jorge Rodríguez, el ex presidente de la Diputación. Ha defendido que su deber es dar prosperidad a su tierra y ha dicho que "tenemos el apoyo de la gente".

El candidato socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha perdido perdón a los militantes socialistas, aunque ha asegurado que "lo hemos intentado todo". Ha dado las gracias al ya ex presidente de la Diputación, Toni Gaspar, por haber devuelto la dignidad a una institución que ahora "vuelve al pasado". Ha insistido en que la mayoría de izquierdas no entiende qué ha pasado porque "no pierde el PSPV" porque saben estar en la oposición y en el Gobierno, sino los ciudadanos. "Lo de hoy va de coherencia y el grupo socialista mantienen la suya intacta".

Desde el grupo Vox, Sergio Pastor, ha asegurado que fiscalizarán el trabajo de la institución. Por su parte, desde Compromís, Dolors Gimeno, ha iniciado su intervención pidiendo disculpas por no haber encontrado la fórmula para que la izquierda haya mantenido esta institución y "plantar cara a la extrema derecha". Ha resaltado que se han dedicado a mediar, "hemos hecho renuncias, porque requería mirada larga y responsabilidad" y "no hemos respondido al mandato". Además, ha acusado a Ens Uneix y al PSPV de no haber estado a la altura de las circunstancias. "La Vall no ens uneix, es separa", ha remarcado instando a Enguix a que dé explicaciones a la ciudadanía. "¿Cómo hemos llegado a esta situación, le han dado la Diputación a los que querían enviarles a la cárcel?".

Por su parte, desde el PP, Reme Mazzolari, ha recordado que ha tenido 44.000 votos más que la segunda fuerza política. Ha mantenido que su objetivo era liderar la Diputación para mejorar la vida de las personas y ha remarcado que Mompó trabajará por todos los vecinos con "valentía".

Esta votación ha puesto fin a semanas de negociaciones después de que, concluidas las elecciones autonómicas y municipales del 28M, la Junta Electoral dictaminara que el diputado provincial por el que se peleaban PP y PSOE correspondía a La Vall.

Esta circunstancia, conocida casi al mismo tiempo que la absolución de Rodríguez y de todos los imputados de la causa Alquería, catapultó al alcalde de Ontinyent a objeto de deseo político de las dos formaciones mayoritarias. Las negociaciones han sido complicadas porque partían de un axioma que el propio Rodríguez verbalizó: el PSPV le tiró del partido prácticamente sin dejar que se explicara; y el PP fue acusación particular en el juicio con la intención de meterle ocho años entre rejas.

Así las cosas, Rodríguez ha parecido tener más sintonía con Vicent Mompó (PP) que con Fernández Bielsa (PSPV), al que ha llegado a desmerecer públicamente. No en balde, la formación Ens Uneix que había pedido a cambio de su apoyo inversiones millonarias en su comarca, sabía que el grifo de las mismas lo abre ahora el PP desde la Generalitat, y es posible, que también desde el Gobierno de España después del 23J.

Las negociaciones llegaron ayer a un punto muerto. Según fuentes de Compromís, que estaban de espectadores y mediadores para que los apoyos fueran finalmente al PSPV y, sumados con los suyos, sentaran en la poltrona provincial a Fernández Bielsa, contemplaban distintos escenarios, como podía ser votar a la candidata Natalia Enguix de La Vall Ens Uneix para evitar que la Diputación fuera del PP.

Esta posibilidad crispaba a los socialistas que veían que con un solo diputado, su antiguo correligionario les arrebataba la institución provincial. Hay quien incluso, desde el PSPV, considera más conveniente que la presidencia la ostente el PP, para no dar alas a Jorge Rodríguez y evitar que el poder de su partido La Vall se extienda aún más por la comarca, en detrimento del PSOE.

El pacto con Mompó (PP) era el más sencillo para Rodríguez que hubiera obtenido de este modo una lluvia de inversiones que, aunque las podía pactar también con el PSPV, su ejecución sería más dudosa sin el beneplácito de la Generalitat. Pero la masa electoral de Rodríguez es de izquierdas y nacionalista. De hecho, las autónomicas las ganó en Ontinyent Compromís. Y mucha pedagogía iba a necesitar Rodríguez para explicar a sus electores que había dado la victoria al tándem PP-Vox. Pero esta circunstancia puede ser soslayable si en la cabeza de Rodríguez está el no volver a concurrir a unas elecciones.

Y aún había otra carambola, que era dar la presidencia de la Diputación al PP para "matar" políticamente a Fernández Bielsa con el que Rodríguez no guarda buena relación, para dentro de una año, mediante moción de censura, otorgar la Diputación a los socialistas y celebrar así la vuelta de Rodríguez a la formación del puño y la rosa que lo echó antes a cajas destempladas.