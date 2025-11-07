Un viernes soleado y frío que dará paso a lluvias el fin de semana en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta el fin de semana con riesgo de lluvias y tormentas durante este viernes y el sábado, con viento que será protagonista durante los tres días y un tiempo que en general se irá estabilizando día a día, con temperaturas frescas y ya más propias del otoño.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, este es el pronóstico para este fin de semana:

Viernes 7

Cielo poco nuboso o despejado, aumentando a partir de mediodía a muy nuboso. A partir de media tarde, chubascos ocasionalmente con tormenta, menos probables e intensos en el tercio sur.

Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con descensos ligeros en el litoral de Castellón y ligeros ascensos en el interior, con viento moderado de componente oeste con intervalos de fuerte, especialmente en el interior.

Sábado 8

Cielo muy nuboso con precipitaciones dispersas ocasionalmente con tormenta, remitiendo durante la mañana y tendiendo a poco nuboso por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso en la mitad norte y en la mitad sur, en ligero descenso o sin cambios, con viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes durante las horas centrales del día, especialmente en el interior de Castellón y Alicante.

Domingo 9

Cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el interior, ligero o sin cambios en los litorales, con viento de componente oeste flojo, con intervalos de moderado a primeras horas.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 22,6 y 11,3 grados

Valencia: 21,8 y 13,0 grados

Alicante: 21,3 y 12,7 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento de componente oeste de fuerza 3 a 5, amainando a dirección variable de fuerza 2 a 4 por la mañana. Marejada, disminuyendo a marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento del oeste de fuerza 5 a 6. Rachas. Fuerte marejada, disminuyendo a marejada.

Aguas costeras de Alicante: viento del oeste de fuerza 4 a 6, amainando a fuerza 3 a 5 por la mañana. Rachas. Marejada a fuerte marejada.