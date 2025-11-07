PP y Vox se reúnen en Valencia para acordar el sustituto de Mazón

Tras la publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese a petición propia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, después de su dimisión el pasado lunes, Partido Popular y Vox se reunirán hoy mismo para buscar un nuevo presidente del Consell.

Según ha adelantado laSexta, el encuentro se celebrará en la ciudad de Valencia. Los encargados de la negociación serán, por parte de Vox, Ignacio Garriga y Montserrat Lluis, mientras que el PP llevará a varios miembros del PPCV.

Un día después de la dimisión de Mazón se produjo la primera llamada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente de Vox, Santiago Abascal, para buscar un "relevo" y dar "estabilidad" a la Comunitat Valenciana.

Los 'populares' quieren evitar ahora las elecciones en la Comunitat por entender que hay que estar centrados en la reconstrucción tras la dana. Por eso, Feijóo y su mano derecha, Miguel Tellado, han pedido "altura de miras" a Vox para "facilitar" la elección de un nuevo 'president' de la Generalitat.

Vox, por su parte, ha avisado al PP de que si quiere un acuerdo para investir un nuevo presidente en la Comunidad Valenciana debe cumplir con lo que se pacte, esgrimiendo que los de Santiago Abascal no han venido a ser "los pagafantas" ni "la muleta" de los 'populares', y que tienen el recuerdo de anteriores ocasiones en las que los de Feijóo no han cumplido lo pactado.

Los de Santiago Abascal llevan días insistiendo al PP en que sus condiciones para hablar de un sucesor de Mazón son un rechazo explícito a la agenda climática y a la inmigración ilegal. Abascal ya avisó el miércoles de que Vox será "más firme y más exigente" de lo habitual en las negociaciones.

Plazos para elegir presidente

Desde que Mazón dimitiera el lunes ante las Cortes Valencianas se activó de forma automática un plazo de 12 días para presentar candidaturas para la Presidencia del Consell.

Posteriormente, se abrirá un plazo de tres a siete días para fijar la celebración del pleno de investidura del futuro jefe del Consell. Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, o en el caso de que no hubiese un candidato a la Presidencia en el plazo legal establecido, se disolverían Les Corts y habría elecciones autonómicas.