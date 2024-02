Visita de Pedro Sánchez a Torrevieja: en Falcon y sin pagar peajes

La visita que ha realizado hoy a la desaladora de Torrevieja (Alicante) el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido, cuanto menos, polémica. No solo no ha avisado ni invitado al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, sino que tampoco ha comunicado el acto al alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, y por supuesto, no se le ha permitido asistir al mismo. Dolón ha criticado esta visita, que ha realizado, ha dicho, "en Falcon" y "sin pagar peajes".

El primer edil -que ha señalado que no ha podido entrar en el acto- ha lamentado que Sánchez no haya dicho "absolutamente nada" de diversas infraestructuras reclamadas por el municipio, y se haya limitado a anunciar que "va a hacer más grande la desaladora, con lo cual vamos a seguir más ninguneados".

En un vídeo compartido en redes sociales, el alcalde 'popular' dice: "El señor Pedro Sánchez ha venido a nuestra ciudad en Falcon, ha aterrizado en el aeropuerto de Murcia y ha venido por la autopista de peaje; en concreto él no ha pagado peaje, nosotros sí que tenemos que pagar peaje gracias al Gobierno de España".

Dolón añade que "lógicamente no le han dejado entrar" a la visita y apunta que él ha ido a la puerta "en nombre de la ciudad de Torrevieja".

"La noticia hoy en Torrevieja, ha remarcado, no es que Pedro Sánchez ha venido a anunciar las obras compensatorias por haber construido la desaladora. El presidente del Gobierno de España hoy no ha dicho absolutamente eso, nada. Ha dicho que va a hacer más grande la desaladora, con lo cual vamos a seguir más, en este sentido, ninguneados".

Y acaba asegurando que seguirá "reclamando lo que en derecho nos merecemos".