culturaencasa: De la bravura oceánica de Poseidón a la mano nada lenta de Eric Clapton

“Museo Arqueológico de Atenas”

La identidad del dios que ilustra este texto es una incógnita que todavía hoy sigue sin estar resuelta. ¿La bravura de esos brazos y el gesto envalentonado del caracoleo de la barba pertenecen a Zeus? ¿O por el contrario llevan la marca inigualable de Poseidón? Sea como fuere el caso es que el origen de esta monumental escultura se encuentra en el mar y al igual que el poeta John Keats parece que su nombre «fue escrito en el agua». En el océano nació y al océano pertenece. Un grupo de pescadores encontró por casualidad, próximo al cabo Artemisio, uno de los brazos de esta obra de arte. Posteriormente, al cabo de dos años de olvido sumergido y paciente espera, varios buzos consiguieron recuperar el resto del cuerpo para terminar depositándolo reconstruido en el corazón del Museo Arqueológico de Atenas. Ahora conforma una de las obras más importantes que habitan en sus históricas paredes y se puede disfrutar a través de su web.

Disponible en: www.namuseum.gr

Disco

“Reptile”

Nuevo, lo que se dice nuevo, no podemos decir que sea este disco. Ahora, bueno y atemporal, un rato. Decía Eric Clapton en una entrevista relativamente reciente, ya despojado de su vitola de rockero maldito, que la aparición televisiva de Jerry Lee Lewis le había empujado de manera inevitable a la marmita del blues. Los malentendidos amorosos entre su mujer Patty y George Harrison evidenciaron que lo del mote de «mano lenta» era una burda ironía. Revisen «Come back baby» o «Modern girl».

Disponible en: https://open.spotify.com/album/3lIVRVNgrOxfmjUAY2yfwW?si=CFDZ7a4mTj-NaPuwLgXFIQ

Película

“Retrato de una mujer en llamas”

La mirada de Celine Sciamma no incurre en la observación morbosa del nacimiento de la pasión entre dos mujeres del siglo XVIII. La cineasta francesa no filma cotilla, sino paciente, cuidadosa, con armonía. No muestra evidencias, sino que revela misterios. Tampoco explicita emociones, las dibuja. A través de una fotografía excepcional y la construcción de una historia redonda, el amor se cuenta de una manera exacta y suficiente. Bellísima.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/retrato-de-una-mujer-en-llamas

Libro

“A sangre fría”

Esta es la novela que abrió la senda narrativa de la no ficción. Pero también uno de los mejores retratos de Capote sobre la complejidad del comportamiento humano. Sin caer en maniqueísmos pueriles de buenos y malos, el escritor se adentra en la descripción periodística –fruto de un intenso trabajo de investigación– del brutal asesinato de una familia en Kansas que logró conmocionar a la sociedad americana a finales de los años cincuenta. El nacimiento de empatía y afecto que surge con uno de los condenados sacuden y alientan esta fantástica lectura.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-a-sangre-fria/9788433971234/1124107

Serie

“Big Little Lies”

No conviene dejarse engañar por la apariencia estanca y superficial del escenario que se presenta al comienzo de esta serie. Tres mujeres cuya única preocupación parece provenir del cuidado familiar de sus respectivos hijos y la apariencia siempre inquebrantable de una felicidad vomitiva reciben en el pueblo de Monterey a una nueva habitante. Jane. Secretos a destiempo, lucha de ricos contra ricos y unas interpretaciones brutales.

Disponible en: https://es.hboespana.com/series/big-little-lies/d3c8bcfb-107a-4355-98d4-6311f01e0a7b