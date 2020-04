culturaencasa: Del corazón virtual de la Iglesia Católica a la anarquía pura de Woody Allen

Corto

“Limbo”

«Es un corto muy angustioso pero espero que lo disfrutéis». El cineasta gallego Dani Viqueira introduce de esta manera tan sugerente su corto «Limbo» desde una pequeña terraza de cañizo en la que parece estar pasando la cuarentena. El motivo de semejante presentación, lejos de pertenecer a la aleatoriedad creativa, encuentra su razón de ser en una iniciativa promovida por el Festival de Sitges. Durante el tiempo que dure el confinamiento se lanzará un corto en abierto todos los días de directores que han participado en pasadas ediciones. Hoy proponemos este de Viqueira. Catorce minutos de pura angustia, terror y fantasía asfixiante.

Disponible en: sitgesfilmfestival.com

Disco

“Jetlagger”

Bette Smith es de esas mujeres que es lo que parece. Es decir, una diva. Su explícito y rotundo aspecto de cantante de los setenta y su voz bañada en una pila de soul, secada posteriormente con la toalla del blues, advierten una personalidad fuerte. Con garra. Las calles de Brooklyn y los coros de gospel vieron crecer a esta artista con espíritu de leona. «Jetlagger» es su primer disco y la constatación de su talento. Imperdibles resultan temas como «Manchild», «Do Your Thing» o «I will feed you».

Disponible en: https://open.spotify.com/album/5BGkXhVPHuOQvrJD43Nn5M?si=hLTALC_kSXGfOYPjLTDT-A

Museo online

Museo Vaticano

¿Sería capaz de visualizarse paseando por la belleza escondida de los jardines de la Villa de Castelgandolfo o descubriendo los misterios que dibuja el antiquarium de Villa Barberini? Seguro que no sería ejercicio difícil en momentos en los que la necesidad de trasladarse a cualquier otro lugar que no se identifique con el sofá de casa apremia más que nunca. El Museo Vaticano ofrece la oportunidad de cumplir el deseo, aunque tenga que ser virtualmente...

Disponible en: http://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/es.html

Serie

“Friends”

Si existe una serie que sea por definición atemporal, fresca y mítica –entendiendo por mítica su capacidad para intervenir e incluso modificar los hábitos de la gente– esa es «Friends». ¿Quién no conoce o visto nunca algún capítulo sobre las peripecias vitales de este grupo de seis amigos en la ciudad de Nueva York?. Popular en los noventa y antológica en los dos mil. Buena oportunidad para revisitarla.

Disponible en: https://www.netflix.com/es/title/70153404

Libro

“Pura anarquía”

Empezando por el número de claqué de un Kafka desconocido en esa Viena de fin de siglo y el disparatado intercambio de cartas entre el director de unas inocentes colonias de verano y el padre de uno de los críos y terminando por los intentos fallidos de un hombre de la New Age que quiere volar y no lo consigue. Woody Allen cocina un plato literario completamente desternillante a través de «Pura anarquía», un compendio de 18 relatos en los que las menciones procedentes de los posos de la alta cultura se fusionan con un inteligente uso de la acidez. Humor made in Allen. Delicioso.