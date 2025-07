Alfonso Ruiz Soto, experto en relaciones conscientes: “El sufrimiento más silencioso en una pareja es la infidelidad emocional”

Cuando alguien empieza a voltear el móvil en silencio al verte entrar o a evitar el contacto visual sin razón aparente, algo cambia. Para el Dr. Alfonso Ruiz Soto, creador de la semiología de la vida cotidiana, esos gestos callados son tan elocuentes como una confesión. En un vídeo reciente, el especialista reflexionó sobre lo que él llama "el sufrimiento más silencioso en una pareja": la infidelidad emocional encubierta.

"Desde la semiología de la vida cotidiana el lenguaje no verbal es una ruta directa a la verdad emocional", explica. Para Ruiz Soto, no se trata de espiar ni de invadir la intimidad del otro, sino de aprender a observar con claridad aquello que no se dice con palabras, pero sí con el cuerpo, el tono o el silencio.

La infidelidad emocional, añade, no siempre busca un cuerpo. A veces busca atención, validación o simplemente escapar de una conversación pendiente. Y cuando eso ocurre, incluso antes de que haya pruebas, la sospecha ya vive dentro. "Porque antes de que el engaño se confirme, ya se presiente adentro", remata.

Infidelidad emocional: cuando el cuerpo habla lo que la boca calla

Alfonso Ruiz Soto: “El sufrimiento más silencioso en una pareja es la infidelidad emocional” Unsplash

Aunque la infidelidad física sigue siendo el tipo más visible de traición, cada vez más estudios señalan el impacto devastador de los vínculos emocionales fuera de la pareja. Según una encuesta del Instituto Kinsey, más del 45% de las personas considera que un lazo emocional con alguien que no es la pareja puede ser incluso más doloroso que una aventura sexual.

Este tipo de conexión no suele empezar con una gran ruptura, sino con pequeños desvíos cotidianos: conversaciones que se ocultan, confidencias que ya no se comparten en casa, o momentos de intimidad que se trasladan a otra pantalla. El psicoterapeuta Esther Perel, una de las voces más respetadas en terapia de pareja, señala que "la infidelidad moderna se mide menos por el acto físico y más por el secreto, la mentira y la pérdida de intimidad emocional con la pareja".