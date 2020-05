Así es el gigantesco homenaje a las víctimas de la pandemia en Nueva York

Un inmenso retrato capaz de verse a mucha altura. Un rostro gigantesco, de más de seis mil metros, que tiene nombre y apellido y que representa a un médico jubilado que decidió ofrecer su trabajo en la lucha contra la pandemia y que murió. Es la cara del pediatra dominicano Ydelfonso Decoo a la que ha dado forma un artista latino cuyas obras se caracterizan por su descomunal tamaño. Jorge Rodríguez Gerada no para de trabajar para que la obra este lista y se pueda inaugurar este fin de semana. Trabaja con su pistola de pintura y quiere que este homenaje represente a los miles de nombres “invisibles”, las decenas de miles de personas que han fallecido por el coronavirus durante estos meses, explica a Efe Henry Muñoz, cofundador de la organización Somos en Estados Unidos y comisario de la obra.

Su imagen no se percibe bien si no es a vista de pájaro, desde el aire, donde un dron del equipo del artista cubano-estadounidense y afincado en Barcelona lo ayuda a completar su obra, impresa en el suelo del aparcamiento del Museo de Queens. “Muñoz, que trabaja ahora con la fundación Somos, me preguntó si me interesaría hacer un homenaje a un pediatra que fue una de las primeras víctimas y hacerlo casi como un altar, como una manera de que la gente puede ir y dejar velas y dar de esta manera las gracias a todos aquellos que está dando sus vidas por salvar otras”, cuenta a Efe el pintor, acostumbrado a levantar obras de estas dimensiones.

El barrio de Queens, donde vive un gran número de minorías étnicas y culturales, fundamentalmente latinoamericanos, ha sido uno de los más castigados en Nueva York por la pandemia.

Héroes con nombre y apellidos

“Son muchos héroes ya los que han caído. La cantidad de muertes es una cantidad desproporcionada de latinos y americanos africanos que están muriendo y esto tienen que ver con los trabajos que desempeñan en Estados Unidos y, sobre todo, en Nueva York: la línea del frente como las enfermeras, los doctores, los conductores de autobuses y trenes. Se trataba de hacer un homenaje a toda esta gente”, explica Rodríguez a pie de obra.

Insiste en que el rostro podía ser el de cualquiera de los miles que han fallecido a causa de la COVID-19, pero que los ojos son los del doctor, “una manera de rendirle un tributo tanto a él como a todos los que han dado su vida por salvar la de otros. Quien lo desee podrá acercarse hasta aquí y dedicarlos un homenaje. Decoo es la imagen de cientos de médicos, de enfermeras, de trabajadores que han dejado su vida par atender a los ciudadanos de Nueva York", asegura. Para dar forma al inmenso retrato revisó multitud de fotografías. “Cada uno de los que han caído tiene una historia detrás. No es un simple número. Es una persona".

Como otros trabajos suyos, Rodríguez Gerada explica que le gusta jugar con “cómo vemos el mundo desde arriba”, cómo miramos la realidad a través de aplicaciones como Google Earth o Google Maps, y asegura que le gustaría que esta obra fuera recogida por estos ojos del aire “para que todo el mundo la pueda ver”.

Somos, una asociación sanitaria compuesta mayoritariamente por descendientes de inmigrantes, dos tercios de ellos latinoamericanos, ha colaborado con la ONG Make the Road y el museo neoyorquino de El Barrio para llevar a cabo este proyecto artístico.