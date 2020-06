Estrenos en el sofá: “Da 5 Bloods”, “Incitación” y “Greener Grass”

Crítica de “Da 5 Bloods”: Black Apocalypse ★★★✩✩

Dirección: Spike Lee. Guión: Danny Bilson, Paul De Meo, Kevin Willmott y Spike Lee. Intérpretes: Delroy Lindo, Clarke Peters, Chadwick Boseman, Jonathan Majors. USA, 2020, 153 min. Cine Bélico. Netflix

Parece que Spike Lee tenga el don de la oportunidad, aunque nunca sabremos qué fue primero, el huevo o la gallina, o lo que es lo mismo, su olfato para el activismo mediático o el racismo genético de la sociedad americana. Hace apenas unos días, después de que George Floyd fuera asfixiado por un policía, Lee montaba la escena de “Haz lo que debas” en la que Radio Raheem es asesinado por las fuerzas del orden con las ejecuciones sumarias de Eric Garner en 2014 y de Floyd en plena calle. “¿Parará la Historia de repetirse a sí misma?”, sentencia Lee en el corto. De eso habla “Da 5 Bloods. Hermanos de sangre”: del mismo modo que en la Segunda Guerra Mundial, los negros fueron enviados a primera línea de la Guerra del Vietnam sin que, a su vuelta, los políticos blancos les dieran nada a cambio más allá de su desprecio y su indiferencia.

Es lógico que estos cuatro veteranos -más un invitado de piedra, el hijo de uno de ellos- regresen a la escena del crimen para rescatar un botín de lingotes de oro que pereció en la selva al mismo tiempo que un colega de pelotón. Después de todo, lo que quieren es cobrarse, con décadas de retraso, su servicio a una patria que los ignoró. En ese tránsito, Lee retrata la aventura de esos viejos cowboys como si fuera su particular versión de “Apocalypse Now”, ahora que la película de Coppola se ha transformado en un tropo -o un parque temático- de la que los negros fueron excluidos, una especie de contradiscurso racial a “Rambo” y “Desaparecido en combate”. Mientras tanto, “El corazón de las tinieblas” se convierte en “El tesoro de Sierra Madre”, unos cuantos montajes de imágenes de archivo demuestran la vigencia de su discurso antiracista, y el filme, tan irregular, desbordante y paradójico como lo suele ser el cine de Lee, sobrecarga su mochila de cinismo, moralejas y aleluyas con el eslogan del “Black Lives Matter”.

Nos gusta el Lee disruptivo; el que utiliza el “What’s Going On” de Marvin Gaye como contrapunto de la calma después de la tormenta; el que dispara hasta lo inverosímil la violencia que encarna el personaje de Delroy Lindo, el coronel Kurtz de esta historia, transmutado ahora en un acérrimo votante de Trump; el que busca el lado oscuro de un Hawks crepuscular. Si alguien hubiera sabido pararle los pies con el metraje, con la sobredosis de casualidades argumentales, con los múltiples desvíos y desvaríos del guion, “Da 5 Bloods”, habría sido una película importante.

Lo mejor: La escena de la mina, el uso de la música de Marvin Gaye y el personaje de Delroy Lindo

Lo peor: En la historia de estos cuatro veteranos hay tantos giros inverosímiles como en “Rambo” o “Desaparecido en combate”

Crítica de “Incitación”: Cronología de una muerte anunciada ★★★✩✩

Dirección: Yaron Zilberman. Guión: Yaron Zilberman y Ron Leshem. Intérpretes: Yehuda Nahari Halevi, Daniella Kertesz, Amitai Yaish. Israel, 2019, 123 min. Drama. Movistar +

“Incitación” funciona como el perfecto contraplano a la monumental “Rabin: The Last Day”, en la que Amos Gitai explicaba las intrigas políticas que asfixiaron al primer ministro de Israel, Isaac Rabin, antes de su asesinato, el 4 de noviembre de 1995. En la película de Yaron Zilberman se explora el otro lado, cómo se cuece la idea de esa ejecución sumaria en la mente del asesino, Yigal Amir, un estudiante de derecho al que seguimos de cerca, pegados a su cuerpo y a su rostro, durante los dos años previos a la muerte de Rabin. “Incitación” es la crónica de un fanatismo que se cocina a fuego lento, influido por los medios de derechas y el profundo sentimiento nacionalista que considera el proceso de paz entre Israel y Palestina como una traición a la patria judía. A ratos la minuciosidad de la película juega un poco en su contra, doblegándose a la repetición de una mente en bucle, y puede resultar un poco confusa para los que no conozcan a fondo la complejidad de las comunidades judías, pero es rigurosa como un decreto ley.

Lo mejor: La notable interpretación de Halevi y la cuidadosa reconstrucción de la atmósfera política de la época

Lo peor: Es difícil orientarse en los complicados vericuetos de los usos y costumbres de la comunidad judía

Crítica de “Greener Grass”: Un ácido caramelo de colores ★★★✩✩

Dirección y guión: Jocelyn DeBoer y Dawn Luebbe. Intérpretes: Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe, Beck Bennett. USA, 2019, 95 min. Comedia negra. Filmin

Una sonrisa enorme, levemente temblorosa, con ortodoncia incluida, monopoliza el plano de los créditos de “Greener Grass”. En esa sonrisa, falsa y tensa, se concentra el sentido de esta (enésima) sátira de la América de los suburbios con jardín que, sin embargo, busca desesperadamente su personalidad en una extravagancia que hiela la sangre. Estamos en el universo de “Las mujeres perfectas”, visto desde una óptica buñueliana. El argumento -por llamarlo de alguna manera, porque la película tiene una estructura episódica, casi aleatoria, al estilo Monty Python- se pone en circulación cuando una amiga le regala su bebé a otra. Esta premisa distópica, surreal, desencadena en una serie de situaciones donde la incomodidad, la amoralidad, la locura, se convierten en una nueva normalidad donde las convenciones sociales se han invertido por completo (a saber: los comensales devoran la comida del suelo de un restaurante si eso les evita un conflicto). A veces la película es víctima de su propio dispositivo -el más bizarro todavía- pero atrapa tu atención con su humor cruel y sus colores chillones.

Lo mejor: Verla con el acompañamiento de las más de veinte películas “indies” que Filmin recupera en su catálogo

Lo peor: En ocasiones se le ve el plumero de la excentricidad de una forma demasiado exhibicionista