Grecia insta a Reino Unido a devolver los mármoles del Partenón: “Son fruto del robo”

Las fiestas de cumpleaños son ideales para reencontrarse con amigos y viejos conocidos. Eso debieron pensar los representantes del Museo Británico cuando acudieron a la celebración, este 20 de junio, del aniversario del Museo de la Acrópolis. Pero se encontraron con que días antes la ministra de Cultura griega, Lina Mendoni, insistió en una vieja historia; vieja porque no se resuelve y vieja por sus protagonistas: el Museo Británico debe devolver las Esculturas del Partenón ”robadas” de 2.500 años de antigüedad.

“Es hora de que el Museo Británico reconsidere su postura, ¿quiere ser un museo que cumpla y continúe cumpliendo con los requisitos modernos y que hable al alma de la gente? ¿O seguirá siendo un museo colonial que pretende guardar tesoros del patrimonio cultural mundial que no le pertenecen?”. Este fue el desafío lanzado por Grecia que espera que se cumplan las condiciones que se acordaron durante la negociación del Brexit con Reino Unido. Grecia quería contar el el XI aniversario de su museo patrio con estas piezas fundamentales. “Sin el símbolo supremo de la cultura, el Partenón, la civilización occidental no puede existir y este símbolo merece reunirse con sus esculturas expatriadas”, explicó Mendoni a “Star TV”.

El día de la ceremonia, en declaraciones al periódico griego “Ta Nea”,, Mendoni reiteró que “desde septiembre de 2003, cuando comenzaron los trabajos de construcción del Museo de la Acrópolis, Grecia ha exigido sistemáticamente la devolución de las esculturas expuestas en el Museo Británico porque son producto del robo”. La primera excusa fue la de que no se contaba con un museo acondicionado para exhibir estas obras maestras de Fidias. Aún así, la última encuesta sobre el tema en 2018, arroja que con 2.658 encuestados, el 56% creía que se deberían devolver a Grecia, un 20% no están de acuerdo y un 24% no saben qué opinar. La propia UNESCO se ha pronunciado en varias ocasiones para apoyar la neceisdad de resolver este problema con una negociación entre las dos partes, y que termine con la devolución de las piezas.

Mientras tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el apoyo de 74 países, incluidos varios estados de la UE, naciones iberoamericanas y países árabes y africanos, también ha respaldado la reclamación de Grecia, aceptando su propuesta de devolución de bienes culturales ilegalmente eliminados como parte de los esfuerzos en curso para proteger el patrimonio cultural del mundo.

Maltrato de los años

Las esculturas del friso, al menos el 37,5% de él, se encuentran en el Museo Británico de Londres desde el principio de siglo XIX. Fidias dirigió su creación entre los años 443 y 438 antes de Cristo y mide 160 metros. Un análisis reciente en 3D descubrió un deterioro en el friso entre 1802 y 1872 provocado por la contaminación y el vandalismo. Grecia ha decidido en los últimos meses renovar su esfuerzo para pedir la devolución. En esta dirección, la ministra de Cultura Mendoni anunció que el país organizará una reunión internacional el próximo año que reunirá a todos los Comités para una mejor coordinación y lanzamiento de su nueva campaña.