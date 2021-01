Maria Barbal gana el Premio Josep Pla

“Tàndem” de Maria Barbal es la nueva obra ganadora del Premi Josep Pla, presentada bajo el título “Cançó de solveig”, seudónimo de Lluís Coves. La veterana escritora, una de las más prestigiosas de las letras catalanas, gracias a éxitos de crítica y público como la mítica “Pedra de tartera” o “Mel i metzines”, nos ofrece una historia de esperanza, de felicidad, algo que resulta muy oportuno para contrarrestar la situación que vivimos actualmente.

Como ella misma explicó en rueda de prensa, “Tàndem” es “una historia sobre la felicidad, sobre un hombre y una mujer que se conocen y toman conciencia de todo lo que tienen y los atrapan”. A ello se le suma “la espontaneidad del día a día” para poder construir el relato de “unos personajes que llevan un tiempo larguísimo en una situación determinada. Me interesó ver cómo estos personajes al encontrarse tienen ganas de gozar libertad, una vida llena”. Barbal consideraba que sus dos protagonistas “tienen derecho a cambiar, a mirar a los demás de una manera diferente”. Eso hace que ambas formen un tándem, tal y como se titula este texto que transcurre en Barcelona, en el barrio de Sants.

Con el Premi Josep Pla, Maria Barbal también ha querido volver a presentarse a un premio literario, algo a lo que parecía no querer participar. “Mi primera novela fue muy bien recibida, dándome muchas satisfacciones. Me dio conciencia que no debía presentarme a ningún otro premio después del Joaquim Ruyra. Ya tenía una pequeña trayectoria, posibilidad de comunicar, pero hace poco pensé que me daría gusto presentarme a un premio como el Pla, darme una libertad como la de mis personajes. Hay un paralelismo entre los protagonismos y yo”. “Tàndem” se alzó con el Josep Pla, galardón dotado con 6.000 euros, entre los 60 originales presentados en la edición de este año. En esta ocasión el jurado estuvo formado por Laia Aguilar, Antoni Pladevall, Marc Artigau, Montse Barderi y Glòria Gasch.