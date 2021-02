Muere de cáncer Dustin Diamond, “Screech”, en “Salvados por la Campana”

Fue uno de los personajes más característicos para una generación: Dustin Diamond fue el actor que dio vida a “Screech”, uno de los personajes de la comedia adolescente “Salvados por la campana”. Según ha informado “TMZ”, el actor, de 44 años, ha muerto debido a un cáncer de pulmón con el que luchaba. Un representante de la familia explicó a la web que su situación médica había empeorado mucho en la última semana y que le fue retirada la máquina respiradora para pasar a los cuidados paliativos.

Hace solo dos semanas, Diamond revelaba en redes sociales que había iniciado una segunda ronda de quimioterapia y que padecía un tipo de carcinoma que se había metastatizado a sus pulmones. El actor había sido ingresado en un hospital de Florida en enero después de sentir cierto dolor y malestar. Los primeros chequeos revelaron lo peor.

Dustin Diamond, "Screech", en "Salvados por la campana"

Diamond interpretó al personaje de “Screech” durante cuatro temporadas de la serie como el empollón simpático que hacía de escudero del chico guapo, Zach Morris’ (Mark-Paul Gosselaar) y que buscaba el amor de Lisa Turtle (Lark Voorhies). La serie tuvo después un “spin off” e incluso un “remake” titulado “Saved by the Bell: The New Class”, en el que el actor trabajó durante cinco temporadas.