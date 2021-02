Muere el músico de jazz Chick Corea

Chick Corea, pianista de jazz con la asombrosa cifra de 23 premios Grammy, que amplió los límites del género y trabajó junto a Miles Davis y Herbie Hancock, ha muerto a los 79 años.

Corea falleció el martes a causa de un extraño cáncer, según publicó su equipo en su página web. Su muerte fue confirmada por el director de la web y de marketing de Corea, Dan Muse. “A lo largo de su vida y de su carrera, Chick disfrutó de la libertad y la diversión que supone crear algo nuevo, y de los juegos que hacen los artistas”, decía un comunicado en su página web.

En 1968, Corea sustituyó a Herbie Hancock en el grupo de Miles Davis, tocando en los emblemáticos álbumes “In a Silent Way” y “Bitches Brew”. Formó su propio grupo de vanguardia, Circle, y luego fundó Return to Forever. Ha trabajado en muchos otros proyectos, incluidos dúos con Hancock y el vibrafonista Gary Burton. Ha grabado e interpretado música clásica, estándares, originales en solitario, jazz latino y homenajes a grandes pianistas de jazz.

El año pasado, Corea publicó el álbum doble “Plays”, que le captó en varios conciertos armado simplemente con su piano. “Al igual que a un corredor le gusta correr porque se siente bien, a mí me gusta tocar el piano porque se siente bien”, declaró entonces a The Associated Press. “Puedo cambiar de marcha e ir en otra dirección o ir a otra canción o lo que quiera hacer. Así que es un experimento constante”.

El doble álbum fue una mirada al corazón musical de Corea, que contiene canciones que escribió sobre niños hace décadas, así como melodías de Mozart, Thelonious Monk y Stevie Wonder, entre otros.

Corea es el artista con más Grammys de jazz en los 63 años de historia del certamen, y tiene la oportunidad de ganar a título póstumo en la gala del 14 de marzo, en la que está nominado al mejor solo de jazz improvisado por “All Blues” y al mejor álbum instrumental de jazz por “Trilogy 2”. Ap