Los Planetas lanzan una canción contra el Rey emérito en plena polémica por Pablo Hasél

Los Planetas habían amenazado con que publicarían un tema contra la monarquía y no han faltado a su cita. “El rey de España” es el último hit de la banda granadina que, como su nombre indica, versa sobre la monarquía con todo el “caudal de desapego, ira y sorna” del que han hecho gala en sus últimos lanzamientos. “Rock and roll con culpa y víctimas, inviolable y no sujeto a responsabilidad, de cuyos actos serán responsables las personas que los refrenden”, avisaban en la nota de Prensa previa.

Es una de las frases más sonadas del monarca la que da comienzo a la canción: “Lo siento mucho, me he equivocado”. Aquella que pronunció don Juan Carlos tras su incidente en la cacería de Botsuana. “Demasiadas mujeres reclamaban mi afecto, y no he cumplido con todas, pero prometo que no volverá a ocurrir”, continúa en alusión al mismo episodio de 2012, en el que estuvo acompañado por Corina.

Son los primeros compases de un single que es una declaración de intenciones desde su portada (firmada por Javier Aramburu), en la que se imponen los colores rojigualdos y donde la habitual corona regia se completa con las piernas de varias mujeres.

Dentro, es Jota el que lleva la voz de un ritmo pausado que no deja pasar la fatiga pandémica: “La culpa es de los que están de fiesta que se saltan las restricciones, incumpliendo el toque de queda, e ignorando que aquí el que manda soy yo”. (...) “La culpa nunca fue de unos medios, que consiguieron venderte un producto que carecía de las mínimas medidas de seguridad”.

No ocultan Los Planetas el objeto de su socarronería (sería estúpido ante la obviedad): va “dedicado a la más alta representación del Estado, tal como ellas lo dedicaron al libre mercado, la propiedad privada o la propaganda”, apostillan en “¿Por qué no te callas?”, título del comunicado del lanzamiento en clara alusión a cuando el Rey Juan Carlos pidió silencio a Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela.

La canción llega en plena ola de protestas tras la detención del rapero Pablo Hasél para cumplir nueve meses de prisión al ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona a causa de sus versos y declaraciones en redes sociales. Un episodio que sigue a otros similares como el del rapero Valtonyc, ha suscitado diversos manifiestos reclamando su libertad que han firmado influyentes miembros del ámbito cultural como Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Vetusta Morla, Santiago Auserón, Coque Malla, Ismael Serrano o Pedro Guerra.

Grabado, mezclado y masterizado por Carlos Díaz en El Refugio Antiaéreo de Granada el pasado mes de enero, “El Rey de España” ha sido producido por Los Planetas y cuenta con música y letra de su vocalista, Juan Ramón Rodríguez, el citado Jota. Toma así el relevo a sus más recientes lanzamientos, los también ácidos “La nueva normalidad”, en el que denunciaban las injusticias del libre mercado y la propiedad privada, y “El negacionista”, en el que echaban mano de la imagen de Miguel Bosé para arremeter contra la propaganda.

“Zona temporalmente autónoma” (2017) fue el último disco de esta ya veterana formación granadina, fundamental en el surgimiento de la música alternativa en España, que comenzó su andadura en 1994 con “Super 8” y que cuenta con varios álbumes emblemáticos del género como “Una semana en el motor de un autobús” (1998).