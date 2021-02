Nick Cave publica nuevo disco por sorpresa junto a Warren Ellis

Grabado en unas semanas durante el confinamiento, Nick Cave lanza nuevo disco por sorpresa, “Carnage”, junto a su amigo y compañero Warren Ellis. A pesar de que el dúo ya ha compuesto y grabado varias bandas sonoras, y de que Ellis sea miembro de The Bad Seeds desde hace mucho tiempo, esta es la primera vez que publican un álbum completo como dúo, que se podrá escuchar desde el 26 de febrero en formato digital y desde el 28 de mayo en formato físico.

Cave describe el álbum en un comunicado de su sello como “un disco brutal pero muy bello que nace de una catástrofe comunitaria”. “La composición de Carnage fue un proceso acelerado de creatividad intensa”, dice Ellis, “las ocho canciones ya surgieron de los primeros dos días y medio de una forma u otra”. Ambos reconocen que el nuevo trabajo surgió casi por accidente debido al tiempo de inactividad creado por una emergencia larga, ansiosa y global. “Carnage es un álbum para estos momentos de incertidumbre. Lleno de momentos de belleza destilada y que resuena con una sensación de esperanza casi desafiante”, explican los artistas.

La química creativa de Cave y Ellis se enraiza en su largo recorrido como compositores, tanto como colaboradores como artistas independientes. Cruzaron caminos por primera vez en 1993, cuando Ellis tocó el violín para varias de las canciones del álbum de Nick Cave & The Bad Seeds, Let Love In, antes de unirse a la banda como miembro a tiempo completo. Los dos han grabado como Grinderman, que se formó en 2006, y han compuesto y grabado varias bandas sonoras de películas, TV y teatro juntos.