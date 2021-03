¿Es “Desayuno con diamantes” sexista o un clásico?

Desde que Disney nos sorprendió con sus advertencias sobre que “Los Aristogatos” o “Peter Pan” eran películas “racistas” y, por tanto, violentas para los más pequeños, Hollywood se está sometiendo a un examen de lo políticamente correcto. Se está convirtiendo en un movimiento lo de mirar los clásicos del cine con lupa, para sacar cualquier “desperfecto” sensible a ofender al espectador, aunque ya sea buen conocedor de lo que tiene ante sus ojos. Ahora, TCM, la cadena de televisión de WarnerMedia, va un paso más allá y presenta una serie llamada “Reformulado: películas clásicas en el espejo retrovisor”.

Se estrenó ayer y, hasta el 25 de marzo, busca analizar los aspectos “inquietantes y problemáticos” de los clásicos de cine que se estrenaron entre las décadas de 1920 y 1960. “El objetivo no es censurar”, subraya la cadena en un comunicado, “sino simplemente proporcionar un contexto histórico rico a cada clásico”. “Nuestro trabajo no es levantarnos y decir: ‘Aquí hay una película por la que debería sentirse culpable si le gusta’. ¿Pero pretender que el racismo en él no es doloroso y agudo? No. No queremos rehuir eso”, apunta el presentador Ben Mankiewicz a “The Hollywood Reporter”.

Así, proyectando 18 clásicos, se expondrán ante el espectador problemas referentes al racismo, el sexismo y al colectivo LGTBIQ, entre otros. Pero “no estamos diciendo que esto es lo que debes sentir con ‘Psycho’ o así es como debes sentirte con ‘Lo que el viento se llevó'”, sino que “tratamos de modelar formas de conversaciones más largas y profundas y no solo diciendo ‘me encanta esta película’ u ‘odio esta película’. Hay mucho espacio en el medio”, explicó a Associated Press la presentadora Jacqueline Stewart.

Así, tanto Stewart como Mankiewicz, junto a los también presentadores Dave Karger, Alicia Malone y Eddie Muller, se turnarán para participar en presentaciones de mesa redonda hablando de la historia y el contexto cultural de cada cinta. Y lo harán con, además de las mencionadas, “Siete novias para siete hermanos”, “La soga”, “Las cuatro plumas” -proyectadas ayer-, “Mujer del año, “Adivina quién viene a cenar”, “Gunga Din”, “Simbad, el marinero”, “El cantante de jazz” -el 11 de marzo-, “Los buscadores”, “Desayuno con diamantes”, “Tiempo de swing”, “La diligencia”, “Tarzán” -el día 18-, y “Mi bella dama”, “La hora de los niños” y “Semilla de dragón”, que se emitirán el 25.

Entre las cintas emitidas ayer, destaca “Lo que el viento se llevó”, cinta que ya fue eliminada del catálogo de HBO Max por “racista” tras estallar el movimiento Black Lives Matter. La plataforma incluyó dos avisos respecto a la cinta, en los que alertaban de que con “su visión nostálgica” el filme de Victor Fleming “niega los horrores de la esclavitud, así como su legado de desigualdad social”.