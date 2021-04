El Teatro Real responde: los positivos en los ensayos de “Peter Grimes” no son un brote

Después de erigirse como faro cultural de la reapertura y superar un conato de motín recién terminado el verano, el Teatro Real afronta esta semana un nuevo problema institucional. Según publicó ABC, el retraso que notificó el coliseo operístico de “Peter Grimes”, la obra de Benjamin Britten, se habría debido a un contagio masivo (”brote”) de covid entre los miembros del elenco principal y no al papeleo administrativo y a las trabas post-Brexit que había anunciado el Real en un principio. Pospuesto del 8 al 19 de abril, el estreno de la ópera se achacaba en una nota de prensa “al retraso en la incorporación de los artistas a los ensayos provocado por las restricciones de movilidad y las trabas burocráticas del Brexit (la mayoría son británicos) y también a un reajuste completo de todos los ensayos”.

En un comunicado hecho público después de la reunión entre la dirección y el gabinete de prensa, el Teatro Real asegura que “a través de las medidas de rastreo y seguimiento establecidas se confirma que no ha habido ningún brote en el Teatro Real y que los contagios han sido casos aislados provenientes de entornos personales o familiares. Los eventuales casos positivos han sido inmediatamente aislados y se ha procedido a su estrecho seguimiento. Así lo han determinado tanto la Comunidad de Madrid como el Servicio de Prevención de Quirón”. Y la declaración institucional continúa: “Esta Sociedad de Prevención dice expresamente que, “al no producirse simultáneamente contactos estrechos con los casos establecidos que finalmente tienen PCR positiva se entienden que son inconexos y por tanto no puede declararse brote”, tratándose de contagios externos al Teatro Real”.

Sin hacer alusión directa a las informaciones publicadas, el Real reconoce así los casos positivos entre los talentos de “Peter Grimes”, que no habían trascendido hasta ahora de manera oficial, pero niega que se trate de un brote o que el origen del mismo esté en el coliseo. De hecho, en la nota de prensa se llega a puntualizar que solo había trascendido un primer retraso, ya que se contempló que la fecha de estreno fuera el 13 de abril y no el 19, como finalmente ha ocurrido.

La producción será protagonizada por un selecto reparto, mayoritariamente británico, en el que destaca el debut del tenor Allan Clayton en el rol titular. A su lado tendrá un papel importantísimo el Coro Titular del Teatro Real preparado, como siempre, por su director, Andrés Máspero, que actuará junto a la Orquesta Titular del Teatro Real.