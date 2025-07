Muere un niño de doce años tras nadar en un lago de EE UU y sufrir una rara infección de la ameba comecerebros

Un episodio desgarrador ha sacudido a la comunidad de Carolina del Sur, donde un menor perdió la vida tras contraer una infección provocada por Naegleria fowleri, la conocida como "ameba devoradora de cerebros", después de sumergirse en las aguas del lago Murray, un destino turístico muy frecuentado.

La confirmación de este trágico acontecimiento ocurrió el 7 de julio de 2025, cuando el pequeño de doce años ingresó en el Prisma Health Children's Hospital, donde finalmente sucumbió ante las devastadoras complicaciones de esta infección extremadamente rara, pero letal.

Naegleria fowleri es un microorganismo microscópico que habita principalmente en aguas cálidas como lagos, fuentes termales y piscinas con cloración deficiente, cuya peligrosidad radica en la capacidad de acceder al cerebro a través del nervio olfativo cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, provocando una destrucción fulminante del tejido cerebral en un proceso denominado meningoencefalitis amebiana primaria (PAM).

La progresión de esta infección es alarmantemente rápida. Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe común, presentándose como dolor de cabeza, fiebre y náuseas. Sin embargo, rápidamente evolucionan hacia manifestaciones neurológicas más graves como confusión, alucinaciones, convulsiones y rigidez cervical.

Lo más estremecedor de esta enfermedad es su índice de mortalidad: desde 1962 hasta 2023, se han documentado 164 casos en Estados Unidos, con únicamente cuatro supervivientes. Este dato revela la extrema agresividad del microorganismo y la escasez de tratamientos efectivos.

El lago Murray, originalmente construido para generación hidroeléctrica y considerado en su momento el embalse artificial más extenso del mundo, atrae anualmente a miles de visitantes atraídos por sus playas y actividades acuáticas. Hasta este incidente, no existían alertas previas sobre contaminaciones en sus aguas. Igualmente, las autoridades sanitarias han manifestado que no se ha incrementado el nivel de riesgo asociado al lago. No obstante, recomiendan precauciones elementales como usar pinzas nasales durante la natación para prevenir la entrada de agua en las fosas nasales.