Un pizzero encuentra en su desván dos cuadros del siglo XVII robados hace 25 años

En Valenza, una pequeña localidad de la provincia de Alessandria (Italia), ha habido un curioso hallazgo. No todos los días bajas al desván y te encuentras con dos obras de arte que, además, estaban en busca y captura. Le ha ocurrido a Max Mazzola, un pizzero de Valenza que, junto a su esposa, ha encontrado en su casa dos obras maestras del siglo XVII, que desaparecieron hace 25 años.

Fue durante una serie de arreglos en su casa, cuando “encontré los cuadros en el ático. Estaban cubiertos con una manta. Uno de los dos yacía cubierto de excrementos de palomas. Cuando los descubrimos, a Stefania y a mí en seguida nos parecieron muy bonitos y los bajamos a casa”, explica el italiano al diario “La Stampa”.

“No sabía si eran obras valiosas o no -continúa-, pero para despejar la duda me dirigí a un amigo amante del arte, que fotografió los lienzos y se los envió a la secretaria de Vittorio Sgarbi. El célebre crítico, coleccionista de Guglielmo Caccia y su hija Orsola, no dudó a primera vista”. En efecto, se trataba de dos pinturas atribuidas al italiano Guglielmo Caccia, conocido como “Il Moncalvo”, cuyo rastro se perdió hace 25 años.

Un pizzero se compra una casa en Valenza y se encuentra en el ático dos cuadros robados hacía 25 años en la iglesia de Borgo San Martino.https://t.co/t3MaN2aOEj — Boro (@Boro_RR) April 14, 2021

Si bien, cómo no, pensaron en venderle al crítico las dos obras de 1,50 por 2 metros, que retratan una Virgen del Rosario y una Anunciación, rápidamente se dieron cuenta que no podían. Las pinturas fueron robadas, sustraídas de la parroquia Borgo San Martino, también en la región de Piamonte donde se ubica Alessandria.

Por tanto, comunicaron lo sucedido a la policía local y, de ahí, informaron a la Unidad de Patrimonio Cultural de Turín. Actualmente, la investigación continúa en curso, manteniendo en el anonimato a los antiguos propietarios del enigmático desván.