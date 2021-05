Banksy se pasa a la criptomoneda

Uno de los platos fuertes del fenómeno de Banksy son las subastas. Si bien sus obras se pintan en las calles para que ahí permanezcan, las obras del artista enmascarado son un arma de doble filo, pues se están volviendo bastante valiosas en el mercado aún “sin quererlo”. El 23 de marzo se subastó la icónica pintura que dedicó a los sanitarios a principios de la pandemia, “Game changer”, vendiéndose por la friolera de más de 19 millones de euros. Pero no ha sido la única puja millonaria por una obra de Banksy, sino que también fue viral aquella de “Girl with balloon” que, tras ser vendida por más de mil millones de euros, se autodestruyó por arte de magia o, para algunos, por “arte de marketing”. Ahora, el recorrido del artista callejero por el mundo de las pujas continúa, pero esta vez se lanza a un nuevo nivel: Sotheby’s ha anunciado que aceptará pagos con criptomonedas.

La casa de subastas, ajustándose a los tiempos que corren, anunció ayer que también valdrán los pagos con Bitcoin o Ether en la venta de “Love is in the air”, una de las obras más icónicas de Banksy: un óleo sobre lienzo que representa a hombre con gorra y la cara tapada, con aspecto de delincuente, hace un gesto en el que lanza un objeto. Pero, en lugar de tirar un arma, lanza un ramo de flores. Esta obra parte de un precio inicial que oscila entre los 2 y los 4 millones de euros y se subastará el 12 de mayo en Nueva York.

Según Sotheby’s, esta posibilidad de utilizar las criptomonedas honra el legado del Banksy. Tal y como publica “The art newspaper”, la casa asegura que esta forma de pago relaciona “la historia del artista, como el disruptor preeminente del mundo del arte, junto con la criptomoneda, como líder disruptor en las finanzas”.

Asimismo, el director de tecnología de Sotheby’s, Stefan Pepe, aseguró, teniendo en cuenta que no es la primera vez que la casa acude a este tipo de moneda, que “con la creciente adopción de arte digital y NFT, junto con nuestro mayor enfoque a la innovación digital, hemos visto un creciente apetito entre los coleccionistas por opciones de pago más fluidas al hacer negocios”.