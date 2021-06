“El animal de Hungría” que solo Lope ha visto

La inmensidad de Lope tiene estas cosas de que un día, de repente, la Biblioteca Nacional anuncia una comedia política de la que el Fénix de los Ingenios renegó, “Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido”, y, al otro alguien se saca de la manga una pieza apenas representada: “Solo alguna función ‘amateur’ en México”, dice Ernesto Arias, máximo responsable de “El animal de Hungría” que llega hoy y mañana al Corral de Comedias de Alcalá de Henares de la mano del Colectivo Állatok. “Lope tiene obras perdidas que se saben que existen porque hay referencias, pero que no se han encontrado, otras que se las han adueñados terceros y más textos que, simplemente, caen en el olvido”, continúa.

En este caso, el título era conocido, incluso encumbrado por autores de la Generación del 27, como el crítico José F. Montesinos, que animó a divulgar al máximo esta pieza e incluso califico una escena del segundo acto como “una de las más bellas del Siglo de Oro español”. Y Arias no le quita una pizca de razón: Es comedia muy completa, tiene de todo, drama, tragedia, misterio, traiciones, miedos, despertar sexual... Son muchos ingredientes. Debería estar junto a las grandes obras de Lope”. También Margarita Xirgu intentó levantar el proyecto, pero nunca cuajó.

Para el director, la explicación de que no se haya montado antes es que “cuando se lee parece muy compleja porque pasan veinte años entre acto y acto, aparece un niño de diez años... Pero el teatro es para buscar soluciones”, afirma. En este caso, parte de esas soluciones ha sido reducir los 30 personajes originales a los 8 (Antonio Prieto, Gonzalo Lasso, Inés González, Jorge de la Cruz, Laura Ferrer, Natalia Llorente, Nora Hernández y Óscar Fervaz).

Sin prejuicios a la hora de montar la función por motivos evidentes de no haber visto nada parecido antes, este “Animal de Hungría” cuenta la misteriosa historia de un monstruo que vive en los montes de Hungría y que tiene atemorizada a una aldea. Aprovechando una insólita visita de los reyes al lugar, los habitantes les piden ayuda para matar a la horrible bestia. ¿Quién es el animal de Hungría? ¿Será el rey quien le dé caza?

En “Las mujeres salvajes del Siglo de Oro, bellos monstruos de la naturaleza”, Roger Bartra sostiene que Lope de Vega creó, en una deliciosa obra poco conocida, “el primer gran personaje femenino salvaje de la literatura moderna, la Rosaura silvestre de ‘El animal de Hungría’”. Los salvajes de Lope de Vega, dice, “pertenecen, de alguna extraña manera, a esa estirpe de seres nobles que dibujó Montaigne y que consagró Rousseau”.

Así, el interés dramatúrgico de la comedia, según la compañía, es plantear escénicamente las líneas de carácter literario y cultural del texto: primero, dar a conocer esta comedia y su “excelente humor y medida”; segundo, “subrayar la naturaleza y la libertad de los sentimientos femeninos en oposición a los códigos de honor masculinos y a las represiones sociales”; y tercero, destacar que en el buen conocimiento de nuestra lengua española y de su expresión “se funda la base de la convivencia”, terminan.