¿La National Gallery jugó un papel en la revalorización del «Salvator Mundi»?

El «Salvator Mundi», la obra más cara vendida en una subasta. La compraron por 450 millones de dólares. O lo que es lo mismo, 377 millones de euros. Muchos no sabían si lo que vendían ese día en la sala Christie’s de Nueva York era un cuadro o un botín de lingotes de oro. Una pintura de la que poco o nada se sabía antes del año 1900 rompía el techo de todas las cotizaciones imaginables hasta el momento y superaba cualquier expectativa. ¿Cómo pudo alcanzar este precio? La respuesta se antoja sencilla para cualquier neófito en pintura: es un cuadro firmado por Leonardo da Vinci.

De acuerdo, pero ¿cómo llegó a atribuirse a Leonardo y cómo se revalorizó tanto? Esta obra, que cautivó la imaginación de la gente en cuanto se hizo pública su supuesta autoría, ha desaparecido y nadie la ha vuelto a ver desde que el subastador la despachó con un golpe seco de la maza. A pesar de eso no ha dejado de inspirar historias, atraer la atención del público y alimentar polémicas. El Museo del Louvre rebajaba las expectativas poco después de venderse y aseguraba que no lo ejecutó Leonardo. Hace unos meses, una investigadora llegaba a la misma conclusión: este lienzo no había sido realizado por el artista, sino por uno de sus discípulos, algo que lo pondría en la línea de la «Mona Lisa» que conserva el Museo del Prado.

Pero si nada de lo anterior resultaba suficiente, el documental «The Lost Leonardo» aviva el fuego de la controversia y pone en el centro de la polémica a la National Gallery, según «The Guardian». Según recoge este diario, varios expertos reprenden a la pinacoteca y la acusan de haberla exhibido en sus salas hace más de diez cuando todavía existían tantas dudas sobre a quién atribuir esta obra. Algunos expertos, dentro de este documental, aseguran que no es el papel de ningún museo esta clase de intervenciones, sobre todo cuando existen aún muchas especulaciones alrededor de algunos aspectos de la obra. En el documental se alude directamente a la National Gallery y se dice que jugó un papel que no le correspondía y que a lo mejor eso sirvió para que más adelante, cuando el «Salvator Mundi» se puso a la venta, adquiriera mayor valor.