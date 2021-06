Guía para escribir bien de los Juegos Olímpicos

Tokio es el nombre de la ciudad y Tokyo 2020 el de la competición. La grafía adecuada en español del nombre de la capital de Japón es Tokio, con i, no Tokyo, con y. La Ortografía de la lengua española incluye el topónimo Tokio como el adecuado para la capital nipona y el Diccionario panhispánico de dudas señala que es la forma tradicional en español, preferible a la inglesa Tokyo. La misma obra desaconseja tanto la grafía como la pronunciación Tokío, que se han usado ocasionalmente en el pasado. El gentilicio y el adjetivo para aludir a lo relativo a esa ciudad es tokiota, no tokyota. Tokyo 2020, con y, es la denominación internacional de la competición y es adecuado respetar la grafía original del nombre propio de la marca.

JJ. OO., con puntos y espacio. Según la Ortografía de la lengua española, en las abreviaturas formadas por truncamiento extremo, esto es, manteniendo solo la inicial de la palabra que se abrevia, el plural se expresa duplicando la letra (ff. por folios) y, si es una expresión compleja, dejando además un espacio entre los elementos sin obviar el punto: EE. UU. por Estados Unidos, DD. HH. por derechos humanos, JJ. OO. por Juegos Olímpicos. Por tanto, no son adecuadas formas como J. J. O. O. (con punto en cada una de las letras), JJ.OO. (sin espacio), JJ OO (sin puntos, pero con espacio) ni JJOO (sin puntos ni espacio).

Trigésimos segundos juegos, no trigésimo segundos. Los Juegos Olímpicos de Tokio son los trigésimos segundos (no trigésimo segundos), ya que los ordinales que se escriben en dos palabras tienen variación de género y número en ambos componentes. Por esa misma razón, cuando se usa el término Olimpiadas, lo adecuado es referirse a ellas como las trigésimas segundas. Aunque a partir de la tercera decena se suelen emplear solo las grafías pluriverbales, no es censurable el uso de trigesimosegundas ni de trigesimosegundos.