“Sino” o “si no”: ¿cómo se escribe, junto o separado?

La pregunta de “¿cómo se escribe, junto o separado?” es, quizá, una de las más frecuentes a la hora de aprender a utilizar correctamente nuestro idioma. ¿Cómo se escribe, “por supuesto”, “porsupuesto” o “por su puesto”? ¿Es correcto “asimismo”, “así mismo” o “a sí mismo”? ¿Debo utilizar “sino” o “si no”? En cuanto a este último caso, la clave está en que ambas expresiones existen: “sino” y “si no”. No obstante, cada una se utiliza para fines diferentes

“Si no”

Se trata de combinar la conjunción condicional “si” y el adverbio de negación “no”. Por ejemplo, “Si no lo quiere, puede dejarlo en el plato” o “Que lo haga Ana y, si no, María”. Por tanto, esta expresión se utiliza, según explica la Real Academia Española (RAE) y la Fundación de Español Urgente (Fundéu), “cuando introduce una oración condicional negativa” (”Trump amenaza con declarar el estado de emergencia si no se aprueba el presupuesto”), así como “cuando equivale a ‘en caso contrario’ o ‘de lo contrario’, también con valor condicional negativo (”Trump exige que se apruebe el presupuesto y amenaza, si no, con declarar el estado de emergencia”).

“Sino”

Por su parte, en cuanto a “sino” es un sustantivo que significa “fatalidad o destino”, por ejemplo “Este es mi sino”, así como puede funcionar como conjunción adversativa. Es decir, podríamos dividir su uso en varias ocasiones: cuando “contrapone una afirmación a algo previamente negado”, explica Fundéu. Por ejemplo, “precisó que no tiene previsto despedir trabajadores, sino que su intención es retomar el plan de prejubilaciones”. Asimismo, cuando “puede sustituirse por ‘más que’ u ‘otra cosa que’” (”Ese encuentro no hizo sino agravar las discrepancias”).

Por su parte, y además de para referirse a “fatalidad o destino” como se ha indicado, se utiliza “sino” escrito junto cuando “forma parte de la construcción ‘no solo..., sino’”, es decir: “La película no solo habla de la manipulación informativa, sino también de la manipulación humana”.

Un truco

La Fundéu propone, tras diferenciar los usos de ambos conceptos, un truco para que no se produzcan equivocaciones. Si bien podríamos quedarnos con que “si no” se escribe en dos palabras cuando tiene un valor condicional negativo, mientras que “sino” se usa en el resto de los casos, hay una forma más sencilla de captar la diferencia: identificar si entre “si” y “no” puede incluirse algún elemento. Es decir, si se puede escribir otra palabra sin que se pierda el sentido de la frase: “Si no hubiera intervenido el juez” significa lo mismo que “si el juez no hubiera intervenido”. En caso afirmativo, se escribiría separado.