Crítica de «La mujer del espía»: Enemigo público mío ★★★★☆

Director: Kiyoshi Kurosawa. Guión: K. Kurosawa, Tadashi Nohara y Kyûsuke Hamaguchi. Intérpretes: Yû Aoi, Issei Takahashi. Japón, 2020. Duración: 115 minutos. Drama/ Thriller.

Una mujer espía a un espía, su propio marido, sin saberlo. Al principio, porque cree que está enamorado de otra, pero, más tarde, porque sabe que algo sucedió que lo ha cambiado. En vísperas de la II Guerra Mundial, el elegante (como toda esta maravillosa película, al cabo) Yusaku dirige una empresa en Kobe y vive acomodadamente junto a su encantadora esposa Satoko. Que, en el fondo, lo ama tanto y lo siente tan lejano que parecía estar esperando que una tragedia los uniera ya para siempre. La tragedia que descubre el protagonista cuando se traslada unos días a Manchuria en 1940 y descubre que los japoneses están cometiendo terribles asesinatos en aquel lugar del mundo. «Mi lealtad no está con mi país, sino con la justicia universal», le grita a Satoko cuando le pregunta cómo se ha convertido en un enemigo para sus compatriotas. Hasta que ella ve ciertas imágenes y cuadernos, pero, sobre todo, decide estar junto a él con todo. La evolución del personaje femenino, cinematográficamente uno de los mejores de los últimos años, resulta tan brutalmente romántica y conmovedora que al espectador le duele casi igual que esas imágenes del horror. Satoko, capaz de lo que sea, no por denunciar la muerte de tantos hombres, sino solo por uno, para que se salve y no la abandone nunca más.