Kaufmann y Netrebko: Cumbre de divos en la «Tosca» del Teatro Real

El Teatro Real cierra una temporada muy especial en la que ha sabido triunfar por todo lo alto. No solo ha mantenido espectáculos y fechas de la programación, salvo alguna excepción, en plena pandemia, sino que incluso recibió el título de «la mejor compañía del mundo». Sin duda, por ello Iceta ha renovado a Gregorio Marañón en la presidencia del teatro por otros cinco años, cuando aún le quedaban dos, al día siguiente de tomar posesión como ministro de Cultura. Pero, no satisfecho, se apunta un tanto de indudable valor internacional con la presencia de la soprano y el tenor considerados los números 1 en la actualidad: Anna Netrebko y Jonas Kaufmann. Y con una «Tosca» de cuatro repartos y dieciséis funciones en los que figuran Sondra Radvanovsky, María Agresta, Joseph Calleja, Michael Fabiano, Carlos Álvarez y Luca Salsi, entre otros. Los artistas que se rifan todos los teatros. No es la primera vez que la diva actúa en el Real. En noviembre de 2019 se presentó con amigos en un concierto en el que cantó tres arias en un total de quince minutos. Y por 2001 vino por vez primera, en una visita del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con su director Valery Gergiev, para ofrecer «Guerra y Paz» de Prokofiev.

Fue una Natascha estilizada que no hacía presagiar su carrerón posterior. Intervino, va para dos lustros, en una «Iolanta» en el Liceo. Han pasado años y el «ruiseñor de San Petersburgo» posee ahora más peso vocal y escénico. Los repertorios graves abordados durante los últimos años le han hecho crecer la voz, perder ligereza y aumentar el vibrato. Una gran cantante ante un desafío importante, ya que la mejor Tosca hoy es Radvanovsky y las comparaciones pueden ser odiosas al tener ambas en días alternos. Jonas Kaufmann visitó el Real el pasado enero con un recital liederístico y, ya con arias, en julio de 2018, tras dos actuaciones programadas en 2016 pero canceladas. Tenía pendiente hacerlo con una ópera y será «Tosca». Días de intensa actividad para él: el 10 cumplía 52 años debutando en su ciudad –Múnich– con uno de los papeles más difíciles vocalmente del repertorio de tenor heroico. Él mismo ha admitido que nunca pensó que podía abordar Tristan. Ahora se siente tan seguro como para desplazarse a Madrid entre su Tristan del día 13 y el último del 31 y ser Cavaradossi en dos funciones del Real y una en Peralada.

Las críticas del Wagner han destacado su magnífico segundo acto y la forma intimista y matizada de toda la escena final de su muerte. Como Cavaradossi, podremos disfrutar de la credibilidad con la que aborda el personaje, así como la inteligencia y musicalidad en sendas arias, madrigales en los dúos y la brillantez de la escena de la tortura.