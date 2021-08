Shotzi Blackheart y Tegan Nox: “Nuestra rareza es nuestra gran fortaleza”

Deportes

Parece difícil de negar que WWE, bien sea a través de RAW, SmackDown, NXT o incluso su versión británica, está en un momento de transición entre dos eras. La vuelta de iconos de las doce cuerdas como John Cena o Goldberg de cara a SummerSlam, con la intención de “ceder” el testigo a dos veteranos solventes como Roman Reigns y Bobby Lashley, solo ayuda a ejemplificarlo. En ese nuevo panorama “luchístico”, dos mujeres se han planteado asaltar el cielo de una descuidada división femenina por parejas: Shotzi Blackheart y Tegan Nox quieren el oro en su cintura. De diferente ascenso, una viene maravillando con sus locuras sobre el ring desde que empezó la pandemia y la otra sale de una lesión de carácter grave, la pareja de luchadoras hizo su debut en SmackDown el mes pasado y ahora se muestran como uno de los equipos más sólidos de WWE.

A poco más de dos semanas de que llegue el gran evento del verano para los aficionados de la empresa para la que luchan, Shotzi y Nox hablan con LA RAZÓN sobre lo cerca que están del campeonato, el ascenso de compañeras como Nikki A.S.H. que se coronó recientemente campeona femenina de RAW, o la situación general de las mujeres en WWE, cuya subida hacia el evento principal quedó parcialmente paralizada por la pandemia y poco a poco vuelve a su ritmo habitual.

Tegan Nox, en su debut frente al público de SmackDown, aplicando un golpe sobre Natalya

-Si atendemos a los rumores, es probable que se celebre un “Queen of the Ring” y que la final sea en el show previsto en Arabia Saudí. ¿Qué os parece?

-Tegan Nox: Me encantaría que los rumores fueran ciertos. Todas las que nos dedicamos a esto crecimos viendo los torneos “King of the Ring” y ya es hora de tener una versión femenina.

-Shotzi Blackheart: ¡Necesitamos una reina ya! Hemos tenido demasiados reyes. Vamos allá.

-Me gustaría preguntar por esa posible vuelta de “Evolution”, el PPV exclusivamente femenino, que se rumoreaba antes de la pandemia. ¿Cómo ha sido el carrusel de emociones respecto a los avances de la división femenina?

-S: Creo que las mujeres hemos estado en continuo ascenso durante los últimos cinco años. Y el cielo es el límite. Cada vez estamos más presentes en los eventos principales de cada espectáculo, o sea que es difícil estar más contenta. En WWE, al menos, el wrestling femenino está en una dinámica de crecimiento irreversible.

-T: WrestleMania fue la confirmación, con ese Sasha Banks contra Bianca Belair por el título, que fue el evento principal de la primera noche. Es el estándar para nosotras.

-¿Cómo visteis la creación del Campeonato Femenino por Parejas en NXT?

-T: Creo que no pudo ser más “guay”. Son cinturones que de verdad tuvimos muchas ganas de hacer nuestros. Y, de hecho, Shotzi pudo con Ember Moon. Es una oportunidad más para demostrar cuánto talento tiene el elenco femenino de WWE.

-¿Créeis que “Evolution” o el “Mae Young Classic” volverán de alguna forma?

-T: ¡Espero que sí! Hay muchas mujeres a las que no hemos visto sobre un ring de WWE y, más allá de que formen parte de la compañía o no, el Mae Young Classic ofrecía una gran diversidad respecto a ellas. Hasta en el Performance Center quedan joyas por explorar. Ojalá pronto podamos ver lo buenas que son esas chicas.

-S: Se podría montar un PPV como “Evolution” de manera muy sencilla con el elenco que tiene la compañía ahora mismo. Hay un montón de mujeres en el Performance Center que ni siquiera han debutado y sería una gran oportunidad.

Shotzi Blackheart, con su verde melena, se ha convertido en una de las sensaciones del show azul de WWE

-¿Qué mujeres os han inspirado dentro y fuera del cuadrilátero?

-T: Fuera del ring hay tantas que es imposible nombrar solo a una. Desde familiares, a actrices o amigas. Podría hacer una lista enorme. Y dentro del cuadrilátero tendría que decir Molly Holly, que ha sido mi gran inspiración siempre. Luego podría nombrar a Bayley, o a Sasha, o a Candice LeRae, pero la lista sería infinita.

-S: Totalmente de acuerdo. No sé cómo fue en el pasado, pero me encanta la dinámica de vestuario que tenemos ahora mismo entre las chicas. Hay algunas con las que ni siquiera he peleado, y me encantaría. La inspiración viene de muchos sitios, como de mi propia hermana, que es una madre trabajadora.

-¿Cuál es vuestro primer recuerdo de lucha libre?

-T: Creo que ya había visto algunas cosas antes, pero lo primero que recuerdo con claridad es cuando Molly Holly hizo su primer “moonsault”. Era increíble. No sabía que las mujeres también podíamos hacer eso, lo mismo que Edge o Jeff Hardy. Se podría decir que fue lo que me empujó a dedicarme a esto de manera profesional.

-S: No recuerdo qué fue lo primero… quizá he caído demasiadas veces de cabeza. Lo que me hizo meterme dentro del mundillo fueron las promos de The Rock. Eran tan divertidas, tan genuinas, no podías apartar la mirada de la pantalla. ¡Y qué manera de insultar!

-¿Cuál es vuestra opinión acerca de Nikki A.S.H., anteriormente Nikki Cross? ¿Créeis que es una especie de mensaje al vestuario? No la teníamos en la órbita del título y ahora será protagonista en SummerSlam…

-T: No conozco a nadie que se mereciera más esa oportunidad. No solo es una atleta tremenda y una superestrella, sino que además es una persona extraordinaria y adorable. Cuando se proclamó campeona de RAW, y no me da vergüenza admitirlo, tenía la cara llena de lágrimas. Ha trabajado muchísimo para llegar ahí.

-S: Exacto. Es una persona que trabaja durísimo y encima lo hace con una sonrisa. Es una inspiración absoluta. ¡Y encima es encantadora! Era una cuestión de tiempo.

-¿Qué le ofreceríais al Universo de WWE como campeonas por parejas? ¿Creéis que podríais despertar tanto interés como para llevar esos campeonatos al “Main Event”?

-T: Yo creo que somos capaces perfectamente. Somos muy diferentes, al menos sobre el ring, al resto de parejas campeonas que ha habido. Por muy impresionantes que sean. No tenemos miedo, y haríamos todo lo que haga falta para ganar los campeonatos. Nuestra rareza es nuestra fortaleza para darle un nuevo rumbo a los cinturones. Pelearemos con quien haga falta.

-S: Estamos listas para arriesgarlo todo.

-¿Cómo fue el proceso de “subida” al elenco principal?

-T: No nos enteramos de que pasaríamos a ser estrellas de SmackDown hasta justo después del combate de debut que tuvimos en el ThunderDome. Así es como lo supimos. Antes no teníamos ni idea. Estamos muy felices y agradecidas, pero también es un poco triste porque dejas atrás a la familia de NXT. Por supuesto, seguimos en contacto con todo el mundo, pero deja un sabor extraño.

-S: Es difícil dejar NXT por los lazos que vas creando con los compañeros, pero tengo muchas ganas de crear nuevos lazos en el elenco principal, nuevas amistades también. Y nuevos recuerdos, por supuesto.

-Quería preguntar por vuestro cambio en los nombres. Parece que Shotzi había “perdido” el Blackheart y Nox el “Tegan”. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se dio esa circunstancia?

-S: Todavía seguimos siendo Shotzi Blackheart y Tegan Nox, pero ahora vamos directas a la pelea. No queremos perder tiempo y menos con nuestros nombres.

-T: ¡Absolutamente!

-¿Quién es vuestro oponente soñado?

-T: Tengo que volver a decir Molly Holly, es la primera que se me viene a la mente. Es la mujer contra la que me gustaría pelear, pero si tuviera que ser alguien del elenco actual diría Bayley.

-S: Yo quiero pelear contra Jeff Hardy, y si no me dejan por una cuestión de género, pues que le añadan a nuestro grupo. Es lo que más ilusión me haría y sería genial.

* Esta entrevista fue realizada en conjunto con un grupo acreditado de periodistas representantes de medios españoles.