Walter: “A-Kid tiene el potencial para hacer lo que se proponga en el wrestling”

Deportes

En la oscuridad, el silencio absoluto anticipa la tormenta. El escenario, vestido de luto, se prepara para recibir a su general, camino del cuadrilátero. Solo la novena sinfonía de Beethoven, la última que nos regaló el compositor antes de morir en Viena, materializa el terror en forma de 194 centímetros y 135 kilos de pura disciplina. La entrada al ring de Walter (Austria, 1987), como heredero de la artesanía más europea de la lucha libre, todavía conserva el respeto de quien se sabe poseedor de las hechuras para dominar a cualquier rival y, a la vez, entretener. El luchador austriaco, que va camino de cumplir 800 días como campeón de NXT UK, charla con LA RAZÓN justo después de volver al espectáculo británico de WWE.

Su combate con el español A-Kid en enero, ese candidato a Combate del Año que le enfrentó a Tomasso Ciampa en abril o la posibilidad de un combate en WrestleMania están encima de la mesa justo cuando ya se habla de la vuelta de los aficionados al ring también a este lado del charco. Walter Hahn, que así se llama este hombre parco en palabras y poderoso en el hachazo que seguirá toda la Eurocopa y confiesa que su película favorita es “Forrest Gump”, es un hombre honesto, sincero y sobre todo, es quizá el luchador que más respeto genera entre cuantos le conocen. Walter ha vuelto, y no tiene pinta de que le vayamos a perder nunca más de vista.

Walter, a las afueras de un estadio británico, junto al cinturón que le acredita como campeón de NXT UK

-Casi 800 días como campeón. ¿Veremos algún día cómo Walter pierde el cinturón de NXT UK? Si no fuera por la pandemia, ¿crees que ya estarías afrontando otros retos?

-Es difícil de decir. Creo que seguiría ligado de algún modo a NXT UK. Ahora mismo me siento muy cómodo en esta posición, así que veamos qué depara el futuro.

-¿Cómo ves al vestuario después de los despidos recientes? No eres tú a quien hacer esa pregunta, pero sí me gustaría saber cuál es ese luchador al que te gustaría enfrentarte pronto...

-Creo que tenemos muchos luchadores dignos y muy buenos en NXT UK, y casi cualquiera de ellos estaría listo para una oportunidad por el título. La mayoría estarían preparados porque es para lo que están aquí. Pero claro, no puedo luchar contra todos al mismo tiempo. Cada uno tiene que encontrar su camino. Bien sea de manera individual, mirando hacia sí mismos, o mirando hacia la competencia. También se da una situación y es que, al haber sido campeón durante tanto tiempo, me he enfrentado a casi todos los posibles retadores del vestuario. Eso provoca que, al perder una oportunidad ante mí, sea todavía más difícil volver a ganarla. Veremos quién será el próximo retador, el próximo con opciones, pero Tyler Bate tiene todas las papeletas. También me gustaría volver a pelear contra Ilja Dragunov, porque es quizás, en toda mi carrera, antes incluso de WWE, mi mayor rival histórico. Hemos peleado alrededor de todo el mundo.

-¿Tienes una lista de combates pendientes? ¿Hay alguien con quien te interesaría luchar?

-No tengo una lista concreta, porque hay demasiado talento contra el que me gustaría medirme. Siempre que alguien pueda aportar un desafío sobre el ring estaré interesado en luchar con él. De eso va la lucha libre, de enfrentarte a quien suponga un desafío.

-Hablemos de ese combate con A-Kid del pasado enero. ¿Crees que está listo para las grandes ligas, para medirse con los chicos grandes?

-Totalmente. Si me consideras a mí uno de esos “chicos grandes”, él está más que listo. Nuestro combate tuvo una dinámica perfecta y de verdad que se entendió como un tú a tú, más allá de nuestras diferencias físicas. Lo que le hace diferente del resto es que su cuerpo está hecho para el wrestling, es un talento natural. Casi genético, diría. Entiende todo a la primera, es rapidísimo sobre el ring y encima es un improvisador genial cuando toca. Y encima es joven, o sea que tiene por lo menos diez años por delante para seguir creciendo. Si tuviera que darle un consejo le diría que no deje de confiar en sí mismo, porque puede llegar lejos.

-Hablando de “combatazos”, tenemos que volver a ese enfrentamiento con Tomasso Ciampa en NXT: Takeover – Stand and Deliver, que fue durísimo y uno de los mejores de todo el fin de semana…

-Fue duro sí, pero creo que ambos aprendimos mucho el uno del otro. Él estaba en una posición extraña en la organización de la empresa en ese momento, porque ya había pasado por varios arcos de personaje y nuestro duelo pudo entenderse como una cuestión de desafíos, más allá del título. Además, para mí significó una vuelta a Estados Unidos muy esperada, ya que los planes antes de la pandemia eran que luchara allí con el título de Reino Unido mucho más seguido. Creo que nuestra experiencia y nuestra carrera nos llevaron hasta ese combate y todo funcionó perfecto. Probablemente es el combate con el que quedé más contento, más feliz, en todo el año.

Walter aplica uno de sus característicos "chops" a Tomasso Ciampa, durante su combate del pasado abril

-¿Cómo te has adaptado a los nuevos tipos de audiencia durante los combates? ¿Ha cambiado en algo el personaje de Walter?

-Bueno, más que un nuevo tipo de audiencia es la ausencia total de audiencia. Honestamente, no ha cambiado mucho mi forma de luchar. Si acaso, podríamos decir que los combates se han vuelto un poco más intensos, más físicos, porque no podemos fiar ya nada a las reacciones o a los descansos que a veces nos brinda la presencia de público. Normalmente, cuando hay público, puedes ir adaptando el combate a sus reacciones, pero es que mi personaje no lo iba a hacer aunque hubiera 80.000 aficionados en la grada. Cuando no hay público, solo te puedes centrar en lo que pasa en el cuadrilátero y eso, creo, ha sido difícil para la mayoría de estrellas del roster principal. Significa que tienes que estar más activo, moverte más y estar más atento a tus compañeros. También diría que hay talento que se ha beneficiado de esa ausencia de público, porque su wrestling siempre fue bueno pero quizá sus dinámicas con el público no tanto, y han podido trabajar sobre ello. Digamos que la ausencia de público nos ha permitido hacer un wrestling más natural, más desnudo, si se quiere, por lo que no veo en qué manera eso puede ser negativo.

-En el caso de Roman Reigns por ejemplo, su personaje creció sin público pero luego, con él en el estadio, siguió siendo un fenómeno. ¿Crees que los demás estáis listos para esa vuelta del público?

-No creo que haya un cambio demasiado brusco, la verdad. Si hablamos de Roman, por ejemplo, de inmediato te das cuenta de que el tipo es auténtico. Y eso es algo que se puede comprobar después de intercambiar apenas unas frases con él. Era cuestión de tiempo que funcionara, solo había que tener paciencia. Sabe medir los tiempos y al público. Hoy en día el wrestling está muy abierto a lo interactivo, y cualquiera puede compartir sus opiniones, por eso era importante que miráramos a esas plataformas durante la pandemia. La gente que ve el show, normalmente lo comenta, y ahí tienes tus reacciones para seguir aprendiendo y mejorando. No creo que haya muchos luchadores preocupados por la vuelta del público respecto a sus personajes.

-¿Crees que, cuando vuelva el público, NXT UK volverá a ser más europea? Estoy pensando en un evento desde Madrid, por ejemplo…

-Me encantaría, y tengo esperanzas, claro. Si analizas el talento de NXT UK, rápidamente te darás cuenta de que la mayoría son europeos, más allá de Reino Unido, empezando por mí. Europa tiene una cantera tremenda y muchas capitales que funcionarían perfectamente como hogar por una noche, así que creo que es algo que acabará ocurriendo. Si el progreso es el actual, no creo que quede mucho para que veamos un Takeover en Múnich, Berlin, Viena, Paris o Madrid.

-¿Cuál es la diferencia principal entre el Walter de WXW y el de NXT UK?

-Diría que, en el fondo, apenas nada. Pero sería mentir. Con el tiempo aprendes muchas cosas, sobre todo de las que están fuera del ring. Soy mejor persona y luchador que hace 3 o 4 años.

-¿Qué le depara el futuro más cercano a Walter?

-Ahora mismo sigo siendo el campeón de NXT UK y ahí están todas mis pretensiones de momento, es en lo que me tengo que concentrar y en lo que estoy metido ahora mismo. Mi tarea ahora mismo es defender el título y apenas tengo espacio para otras cosas. Tengo mucho que hacer todavía como campeón. Pensar en el futuro no es mi estilo. Si pensara en lo que viene, no podría centrarme en lo que está ocurriendo, que es muy bonito y es lo que siempre he querido.

-¿Sueña Walter con el evento principal de WrestleMania?

-WrestleMania es, sin lugar a dudas, el evento más importante de la lucha libre y todo luchador, diga lo que diga, estaría honrado de participar en ello. Ahora bien, nunca fue un sueño o un objetivo cuando empecé en esto, estaría mintiendo si te dijera que sí. Si alguna vez ocurriera, me sentiría tremendamente honrado de poder hacerlo, de llevar conmigo ese legado más con mi estilo de lucha, que se preocupa por la artesanía del deporte, pero si no acaba ocurriendo… tampoco me quitaría el sueño. Me podría retirar tranquilo sin sentir que mi carrera estuvo incompleta.