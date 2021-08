Robe Iniesta anuncia que Live Nation cancela la gira de despedida de Extremoduro

Roberto Iniesta, ‘Robe’, vocalista de Extremoduro, ha informado que la gira de despedida de la banda, que fue aplazada por motivo de la pandemia, ha sido cancelada unilateralmente por la promotora de los conciertos, Live Nation. Una cancelación que, según señala el músico, le “preocupa” que no se haya hecho pública aún y que obligaría a devolver el importe de las entradas a aquellos que, tras los aplazamientos sin fecha, aún conservan los boletos para sus conciertos.

“Hace ya un mes que la multinacional Live Nation me mandó un burofax para decirme que dan por extinguido el contrato de la gira de Extremoduro y que, por lo tanto, la dan por cancelada”, señala el artista en un comunicado publicado en su página web oficial en el que acusa a la promotora de no querer hacer la gira “porque no han querido esperar a que pasara la pandemia para poner nuevas fechas, que es lo único sensato que se podía hacer en esta situación”.

“Esto lo entiendo, porque, a mi parecer, desde que empezó todo esto, no han sido sensatos en ningún momento”, continúa Robe para luego expresar su preocupación ante el hecho de que esta cancelación no se haya comunicado públicamente. ”Lo que no entiendo es que no hayan anunciado la cancelación para devolver el dinero de las entradas lo antes posible, tal como se habían comprometido a hacer. Y esto me preocupa. Me preocupa porque no me fío de ellos ni un pelo. Os seguiré informando”, concluye Robe.

Fue en mayo de este año cuando Live Nation anunció el nuevo aplazamiento de los conciertos de despedida de Extremoduro, previstos inicialmente para 2019 en ocho ciudades españolas: Valencia, Murcia, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Cáceres, Barcelona y Bilbao). Tras el estallido de la pandemia, los conciertos ya se habían aplazado anteriormente en dos ocasiones, primero al otoño de 2020 y luego a la primavera de 2021.

Antes de este último aplazamiento ‘oficial’, Robe ya anunció de forma unilateral que la gira se posponía sin nuevas fechas y aconsejó al público que reclamaran el dinero de las entradas. Paralelamente, ha publicado su disco en solitario, ‘Mayéutica’, con el que iniciará una gira titulada ‘Ahora es el momento’ el próximo sábado 4 de septiembre en Granada.

Fallece Carlos “El Sucio”

Asimismo, el exbajista de Extremoduro Carlos Jiménez González, conocido como “Carlos el Sucio”, falleció el pasado domingo 22 de agosto, según ha confirmado la propia banda de rock extremeña a través de las redes sociales. “Su recuerdo y su música siempre estarán entre nosotros”, añade el breve comunicado que aparece también publicado en la página web oficial del grupo liderado por Robe Iniesta.

“Carlos el Sucio” fue el bajista de Extremoduro entre los años 1990 y 1993, colaborando en el segundo y tercer disco, “Somos unos animales” y “Deltoya”, respectivamente. Esta pérdida se une a la que recientemente sufrió también esta emblemática banda de rock con Gonzalo Muñoz Hinojal “Salo”, unos de los miembros fundadores de Extremoduro y que falleció el pasado 13 de julio en Plasencia (Cáceres) a los 67 años a causa de un cáncer.

“El Sucio” fue quien, precisamente, sustituyó como bajista de la formación a “Salo”, quien pasó a ser a partir de ese momento uno de los guitarristas de la banda en los tres primeros discos junto a Robe Iniesta y Luis Iglesias García, Luis “Von Fanta”.