Alanis Morissette confiesa que sufrió abusos sexuales con 15 años y por varios hombres

La guitarrista, cantante y compositora canadiense Alanis Morissette, conocida por canciones como “You oughta know”, “Hand in my pocket” o “Ironic”, ha revelado al mundo el mayor sufrimiento de su vida. Una situación que vivió con 15 años, pero que hasta ahora, asegura, no ha tenido el valor ni de reconocer ni de expresar. A través del documental “Jagged”, que se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que más tarde se añadirá al catálogo de HBO, ha afirmado que fue víctima de abuso sexual durante su adolescencia.

Según explica “The Washington Post”, que ha accedido a un avance de la cinta, la artista explica que “me tomó años en terapia admitir que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban que solo tenía 15 años, no puedes consentir con esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación de menores”.

Si bien no se revelan los nombrse de los abusadores, sí culpa Morissette a la industria musical de no haberle apoyado: “Se lo dije a algunas personas y cayó en oídos sordos”. “El hecho de que yo no contara información sobre mi adolescencia fue por querer proteger a mis padres, a mis hermanos, a mis futuras parejas”, comenta la cantautora.

En cuanto al documental, que narra cómo Morissette pasó de ser una prodigio del dance pop en Canadá a una gran poeta y artista en Los Angeles, informa la publicación estadounidense que en las tres primeras cuartas partes de la cinta ella aborda el tema del abuso sexual durante sus primeros años de fama. “Voy a necesitar ayuda, porque nunca hablo de esto”, dice antes de inmiscuirse con detalle en sus recuerdos.

Con esto, si bien Morissette ha podido expresar todo lo que le ocurrió de adolescente ante unas cámaras, parece que no podrá hacerlo de nuevo, pues ha anunciado que no irá al estreno de la cinta en el Festival de Toronto.