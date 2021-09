¿Tuvo alguna vez BB King quince hijos?

Es leyenda. Murió a los 89 años después de dejar una obra para la posteridad y una vida particularmente curiosa. Y, claro, un mito de ese tamaño sigue ofreciendo historias tremendas después de muerto. La última la revela el biógrafo Daniel de Visé, y de ninguna manera es pequeña: BB King tuvo quince hijos siendo estéril. Tal cual. El músico siempre presumió de tener una ingente prole. Le encantaba sentarse en el banquete de Acción de Gracias en una mesa como un pasillo y atestada de muchachos. Su gente. Además, esa imagen de semental era muy propia del blues que cantaba y de los entornos en los que se movía. En esos ambientes, la virilidad era un signo de distinción. Pero ahora resulta que aquello era ese tipo de ficción del que tanto se ha nutrido la mitología de la música contemporánea. Al menos, es lo que revela De Visé en «King of the Blues: The Rise and Reign of BB King», que el 14 de octubre publica Grove Press. Cuenta que de ninguna manera pudo tener quince hijos porque era estéril. Y para constatar su argumento no da un motivo, sino dos.

Para ello, De Visé cita varias fuentes que incluyen a su ex esposa Sue (una de las dos que tuvo), un sobrino y el médico del artista. La primera causa de su esterilidad estaría en un brote de paperas que sufrió durante su infancia y que habría limitado su capacidad para producir espermatozoides de calidad. Y la segunda, que duele solo imaginarla, estaría en que cuando tenía 12 años un carnero embistió sus testículos mientras jugaba. Como eran otros tiempos, no se pudo encontrar ningún médico que atendiera los cuidados que precisaba la zona afectada y los dos órganos en cuestión se dejarían sanar de forma natural, con consecuencias nada gratificantes para sus futuras ansias procreadoras. De Visé, ganador del premio Pulitzer, le dijo al «Observer»: «Las personas de su círculo íntimo me dijeron una y otra vez que no creían que tuviera hijos biológicos. Me lo comentaron sus seres queridos e incluso su médico». Y añade: «Al final del segundo matrimonio de BB, no había tenido en 16 años de casado. Sus dos esposas tuvieron hijos con otras parejas». Pero lo cierto es que la prolífica paternidad del autoproclamado Rey del Blues se convertiría durante su vida en parte de su leyenda viril y algo de lo que presumir en cientos de entrevistas venideras. Orgullo de bluesman. El asunto de las pruebas de paternidad siempre es algo escabroso, pero en el caso de BB lo es por el sentido contrario. Aquí ya no se trata de que aparezcan supuestos hijos de un artista reclamando parte de una herencia, sino que ninguno de sus probables hijos se quiso hacer jamás una prueba de paternidad. La viril imagen del músico y los dineros de la herencia bien valían mantener un punto de discreción.