Las locuras que Marilyn Manson hizo a Esmé Bianco: descargas eléctricas, violación o latigazos

Una pesadilla a todos sus niveles: física, psicológica y sexual. Como si de la película más terrorífica y oscura se tratase, lo que Marilyn Manson hizo a la actriz Esmé Bianco, conocida por su papel en “Juego de Tronos”, es algo que no debe pasar desapercibido. “Los Angeles Times” ha publicado los detalles de la demanda de Bianco hacia Manson, presentada el pasado 30 de abril y que alega agresión sexual y todo tipo de torturas. Ocurrió en 2009, cuando Manson llevó a Bianco a Los Ángeles para grabar un vídeo de la canción “I want to kill you like they do in the movies”, contenido que nunca se llegó a materializar. No obstante, lo que sí hubo fue pesadilla tras las cámaras.

Afirma la publicación estadounidense que en aquel viaje, que duró unos cuatro días, “Manson encerró a Bianco en una habitación, la golpeó con un látigo y la sometió a descargas eléctricas en su gélida casa de Los Ángeles”. Si bien ambos tuvieron una relación sexual tiempo después, Bianco explica que toleró una serie de abusos -incluido el trabajo forzoso, la privación del sueño y la violación-, a cambio de que Manson le ayudara a conseguir una visa de trabajo en Estados Unidos. No obstante, cuando ella no pudo más, él le amenazó con obstruir el proceso.

Manson defiende que estas acusaciones “son horribles distorsiones de la realidad”, así como su abogado ha solicitado que se invalide el procedimiento judicial por haber sobrepasado el estatuto de limitaciones de California, que en 2018 cambió de tres años a diez. No obstante, no es la única vez que el artista se enfrenta a esto. De hecho, la demanda de Bianco es la más avanzada entre las cuatro que están pendientes contra Manson, y podría tardar años en resolverse.

Con esto, ya son una docena las mujeres que han presentado demandas contra Manson, lo que le ha costado contratos con discográficas y su representante, así como la evidente cancelación por parte, ante todo, del movimiento Me Too. Fue Evan Rachel Wood la que decidió romper el hielo: a través de Instagram, confirmó que Manson es “un hombre peligroso” y que “hay que detenerle antes de que arruine más vidas”. Ella sufrió en 2007, cuando empezó a mantener con él una relación sentimental. “Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, comunicó.

Así, Manson se enfrenta también a la demanda de otra de sus ex novias, la modelo y actriz Ashley Morgan Smithline, quien le acusa de agresión sexual, tráfico de personas y encarcelamiento ilegal. Por su parte, Ashley Walters, quien fue su asistente, afirma que la sometió a “explotación sexual, manipulación y abuso psicológico personal y profesional”. “Mi esperanza es que esta demanda permita a otros sobrevivientes buscar justicia para ellos mismos mientras les indica a los abusadores que no pueden intimidar a las víctimas para que guarden silencio”, explicó Bianco cuando se hizo pública su demanda.