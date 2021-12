De Freddie Mercury a Magic Johnson: así lucharon contra el sida

Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, jornada en la que se producen tanto actos de concienciación en torno a la enfermedad como se recuerdan personajes que terminaron sus vidas luchando contra ella. Es el caso de Rock Hudson, Magic Johnson, Anthony Perkins, Charlie Sheen o Jaime Gil de Biedma, personajes famosos, cada uno por su propia disciplina artística, que sufrieron el sida, o que siguen haciéndolo, y cuyas luchas ayudaron a visibilizarlo aún más, pues aún hoy esta enfermedad continúa siendo una de las más estigmatizadas. Sobre todo, aquellos que padecieron la enfermedad en una época en la que aún se desconocía gran parte de ella y se trataba como un tema tabú.

Freddie Mercury

“Confirmo que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo sida. Ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans en todo el mundo conozcan la verdad, y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella”. Estas palabras las escribió Freddie Mercury en un comunicado un día antes de fallecer, el 24 de noviembre de 1991. El cantante y leyenda murió, dejando un indiscutible legado musical, así como una gran ayuda hacia el conocimiento y aceptación de esta enfermedad.

Anthony Perkins

El actor, conocido por su papel como asesino en “Psicosis”, también fue víctima del sida. Murió el 12 de septiembre de 1992, y su vida estuvo influenciada tanto por la fama como por la sombra de la enfermedad. no obstante, él intentó hasta el final que su vida privada se viera alejada de cualquier cámara o foco. Falleció con 60 años, acompañado por su familia y días después de lanzar una carta donde admitía que padecía sida: “Muchos creen que esta enfermedad es una venganza de Dios, pero yo creo que fue enviada para enseñar a la gente cómo amarse y comprenderse, y para tener compasión por el prójimo”, escribió.

Rock Hudson

El actor y leyenda de Hollywood fue uno de los primeros personajes que consiguieron romper el tabú del sida cuando comenzaba a amenazar a la población. Murió el 2 de octubre de 1985, año en el que decidió contarle al mundo lo que le ocurría: “No estoy feliz por tener sida, pero si esto puede ayudar a otros, al menos puedo saber que mi propia desgracia tiene un valor positivo”, dijo Hudson.

Charlie Sheen

El protagonista de “Dos hombres y medio” también sufre esta enfermedad. No ha sido desconocida su adicción a las drogas y el alcohol, pero no fue hasta 2015 que el actor compartió públicamente su diagnóstico de VIH. Desde entonces, el actor ha decidido mantenerse sobrio, estando hoy en día aparentemente rehabilitado, manteniendo una vida sana y, afortunadamente, sin gravedad en cuanto a los síntomas de la enfermedad.

Jaime Gil de Biedma

Fue uno de los poetas españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y también el final de su vida fue trágico. Le diagnosticaron sida en 1985 y, según escribió en unos diarios que se hicieron públicos años después, “mantener mi enfermedad en secreto, salvo para unos pocos íntimos, me parece cada vez más difícil. En lo uno y en lo otro, si salgo adelante será por el canto de un duro”. El autor y perteneciente a la Generación del 50 murió en su Barcelona natal el 8 de enero de 1990.

Gia Carangi

Fue una de las modelos más famosas de los años 80, pero su carrera fue tan intensa como breve. La estadounidense, de ascendencia italiana, irlandesa y galesa, fue una de las primeras mujeres de quien se tiene conocimiento en EE UU que falleció por sida. Y murió el 18 de noviembre de 1986, desafortunadamente y demasiado joven: a los 26 años.

Mykki Blanco

El rapero siempre ha buscado visibilizar y dignificar la homosexualidad, buscar su aceptación y la igualdad social. Sus canciones siempre han ido en este sentido, así como reconoció tener sida en 2015 también como una forma de afrontar los estigmas: “Soy VIH positivo desde 2011, toda mi carrera me había escondido, pero esta es mi vida real. Estoy sano, me he ido de gira mundial tres veces y es hora de ser quien realmente soy”, publicó en Twitter. Hoy tiene 35 años y continúa luchando contra la enfermedad a la vez que desarrolla su música.

Magic Johnson

El gran jugador y estrella del baloncesto, Earvin “Magic” Johnson, sorprendía y conmovía a sus seguidores y al mundo un 7 de noviembre de 1991, al anunciar que padecía sida. Esta enfermedad terminó con su carrera, pero aún hoy continúa manteniendo su carisma y positividad ante su vida: “Jugué con los mejores de los mejores, como Michael Jordan o Larry Bird. Y siempre pensé que había sido lo más difícil de mi vida. Pero estar viajando a casa para decirle a mi esposa que tenía VIH fue realmente el momento más duro”, explicó el deportista. A sus 62 años, la leyenda de la NBA no deja de aparecer, a veces, en televisión o la vida pública.