Diego Guerrero recomienda “El viejo y el mar”, de Hemingway: “tras su aparente sencillez, es muy sofisticado”

Diego Guerrero (Vitoria, 1975) es un chef que un día decidió dejar las cocinas del Club Allard, donde había conseguido dos estrellas Michelin, para apostar por un nuevo proyecto en el que realizar una cocina más personal. Fundó el restaurante de DSTAgE en Chueca y volvió a ganar otras dos con su original propuesta gastronómica. Como lectura recomienda «El viejo y el mar», de Hemingway, que para él es un libro de referencia, y «Odas elementales», de Neruda, porque «elegir uno solo es como decir cuál es tu restaurante preferido; cada obra es para un momento, como los restaurantes dependen de lo que quieras comer».

¿Por qué «El viejo y el mar»?

Lo leí un verano hace unos siete años y después lo hice un par de veces más. Es un libro al que volver porque lo que cuenta me parece muy constructivo y válido para la vida.

¿Qué descubre en él para que le haga retomarlo?

Está escrito de manera que me engancha, es como una especie de fábula muy directa, un cuento que habla de la historia de este pescador, de la soledad, de la lucha y la superación, de la vejez, de cosas muy cercanas y terrenales pero contadas de una manera muy bonita, es un libro que me inspira siempre.

Hemingway, «modelo» de escritor moral

¿A quién se lo recomendaría?

A cualquier persona porque es fácil de entender, pero no simple, como las «Odas elementales»; son obras que tienen esa sofisticación detrás de una aparente sencillez, complejidad detrás de lo ordinario; «El viejo y el mar» habla de algo muy reconocible durante todo el relato, pero al mismo tiempo puedes rascar mucho si quieres porque tiene profundidad y eso es lo que me gusta como lector. Uno puede quedarse en una lectura superficial, en el mero relato, o indagar un poco más. A mí me gustan estos libros que te hacen pensar e ir un poco más allá.

¿Y por qué las «Odas elementales», de Neruda?

Me gusta la poesía y cómo los poetas pueden cantar al amor, a las estrellas, al universo, y hacer magia con ello, cómo son capaces de concebir una oda a elementos rutinarios como una cebolla o unas tijeras y crear algo bello, que saben sacar lo extraordinario de lo ordinario. Eso tratamos de conseguir en DSTAgE, ser sofisticados y llegar a la esencia desde la sencillez, que es lo más difícil. Me maravilla y conmueve cómo se puede escribir algo tan bonito sobre algo simple y eso me gustaría conseguir como cocinero, hacer algo bello con una simple cebolla.