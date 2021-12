Crítica de “Silent Night”: noche de paz...tóxica ★★☆☆☆

Dirección y guion: Camille Griffin. Intérpretes: Keira Knightley, Matthew Goode, Roman Griffin Davis, Annabelle Wallis. Gran Bretaña, 2021. Duración: 92 minutos. Drama apocalíptico.

“Silent Night” parece erigirse en película antinavideña desde su cínico planteamiento, que puede evocar “Los amigos de Peter” pero sin su emotivo encanto. Un grupo de amigos de la universidad se reúnen, ya al filo de los cuarenta, para celebrar una Navidad donde cada brindis se escupe tras una pulla envenenada, hasta el punto de que el espectador se pregunta, por un lado, por qué tiene que compartir pavo con semejantes criaturas del averno, y por otro, por qué ellos han decidido pasar las fiestas juntos si se odian a muerte. La segunda pregunta debería obtener respuesta cuando la película cambia bruscamente de tono, y se pone de lado de la ciencia-ficción distópica, a medio camino de un episodio de “Years and Years” o “Black Mirror”, para conmovernos con una crónica emocional sobre lo que provoca la propagación del miedo como antídoto colectivo a la soledad y la desconexión y sobre lo que sentimos cuando llega la muerte. Por desgracia, Camille Griffin es demasiado optimista pensando que, a esas alturas, el espectador podrá vincularse con esta tragedia cruel, que no deja de gastar bromas de mal gusto hasta el fin de los días, cuando al mundo ya no le queda turrón que compartir.

Lo mejor

La idea de que el miedo es el combustible más eficaz para alimentar el sentimiento de comunidad.

Lo peor

Todos sus personajes son tan cínicos y antipáticos que no te importa lo que les ocurra.