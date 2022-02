Rita Moreno afirma que Marlon Brando la maltrató: “Intenté acabar con mi vida”

La actriz puertorriqueña Rita Moreno, conocida por sus papeles en películas como “West side story” (1961), “Cantando bajo la lluvia” (1952) o “El rey y yo” (1956), ha concedido una entrevista a “Variety” en la que no ha dudado a la hora de sincerarse. La icónica intérprete ha confesado que Marlon Brando, con quien tuvo una relación de cerca de ocho años, era un “mal hombre cuando se trataba de mujeres”, asegurando que la “maltrató de muchas maneras”.

“Era muy emocionante estar con Marlon”, dijo Moreno, “era extraordinario en muchos, muchos sentidos, pero era un mal hombre. Era un mal hombre cuando se trataba de mujeres”, apuntó la puertorriqueña, que inició su relación con el actor en 1954 cuando tenía 22 años, durante el rodaje de la película “Desirée”. ”Yo era muy distinta entonces. Tenía todas las características de un felpudo”, explicó Moreno.

Moreno explica hasta qué punto Brando era mujeriego, y que a pesar de que lo quería ser en secreto terminaba confesándoselo todo a su entonces pareja: “Cada vez que me mentía, yo lo miraba y le decía: ‘Marlon, mírame’. Y él comenzaba a esbozar, no quiero usar la mala palabra, esa sonrisa”, recuerda la intérprete. “Podía leerlo como un libro. Por eso me amaba y me maltrataba de tantas maneras”.

Rita Moreno FOTO: Thais Llorca EFE

La estrella de “West Side Story”, ganadora de un Óscar, un Grammy, dos Emmy y un Tony, expuso que en esos momentos “no entendía” que el suicidio no solo “mataría a la patética, triste y pisoteada Rita, sino también al resto” de su persona, relata la intérprete. “Intenté acabar con mi vida con pastillas en su casa. Así es como traté de hacerlo”.

Asimismo, Moreno explica en la entrevista que Brando quiso volver a iniciar una relación con ella en 1969, cuando ambos protagonizaron la película “The night of the following day”: “Yo por aquel entonces estaba casada, tenía una hija maravillosa, Fernanda. Pero él quería volver a intentarlo. Yo no, pero él sí”, dijo la actriz, que apuntó que para entonces Brando había perdido una buena parte de quien era, “el Marlon bueno que Rita amaba”.

Con esto, no es la primera vez que la puertorriqueña habla de su relación con el divo de Hollywood, pues en una entrevista que concedió a la BBC en 2013 también recordó que “mi relación con Marlon fue como una tormenta. Fue sensual, divina y entretenida, pero más que nada una obsesión, era como la cocaína”.