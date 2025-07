Eduard Fernández, tras ganar el Premio Nacional de Cinematografía: "Estoy en el mejor momento de mi vida"

El Premio Nacional de Cinematografía 2025, el actor barcelonés Eduard Fernández, admite estar en su "mejor momento profesional" tras ser reconocido especialmente por dos de sus últimas películas, 'El 47' y 'Marco', la "cara y la cruz", según dice, de un año intenso de rodaje.

Cuenta que le llegó la llamada del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cuando se dirigía en un taxi hacia el primer ensayo de una serie que estrenará próximamente. "Cuando estoy a punto de bajarme me llama el ministro", explica el actor, que dice que siguió con su jornada y apagó el teléfono. "He estado ensayando y cuando lo he abierto tenía 50.000 mensajes de mi representante y de otros que me querían entrevistar", indica en declaraciones a Europa Press.

Fernández está acostumbrado a los reconocimientos profesionales. Sólo en este año ya recibió un premio Goya a mejor actor por su papel en 'Marco'. "Para los Goya te vas preparando, empiezas como nominado... pero el Premio Nacional de Cinematografía va de cero a cien. Me ha costado un buen rato ser consciente de que me han dado un premio y ahora ya me está empezando a bajar todo", ironiza. "Es que se lo han dado a Bardem, a Sacristán... Es uno al año y estoy muy contento", remacha.

Eduard Fernández en "Marco" Imdb

Asegura que el galardón del Ministerio de Cultura le pilla en un muy buen momento profesional. "Estoy en el mejor de vida", remacha sobre un reconocimiento, según dice, que es "muy grande" y le "apetece mucho", pues lo otorga además un jurado profesional. "Pero sabes que como eres actor, el próximo papel no sabes cómo lo vas hacer y tampoco te cambia nada más ese reconocimiento. Pero me hace mucha ilusión, la verdad", asegura.

El jurado ha valorado al "hombre noble que lucha por el bien común" en la película 'El 47'; y el papel por el que ganó el Goya al Mejor Actor Protagonista por 'Marco', donde se transforma en "una figura compleja y contradictoria como Enric Marco", además de haber debutado como director con su cortometraje 'El otro'.

Un 2024 intenso

Para Eduard Fernández, estas dos películas que ha protagonizado son como "la cara y la cruz" de un 2024 intenso, y no podría decantarse por ninguna. "La cara sería Manolo Vidal, de 'El 47', que es un hombre bueno que representa la dignidad", revela sobre un 'filme', según reconoce, que ha servido para que mucha gente se identificara con la humilde historia del extremeño que peleó por un autobús urbano en la Barcelona de los 70. "Es una película emocional. Por la calle me paran y me dicen: a mi abuelo le pasó lo mismo, mi padre hizo lo mismo aquí en Carabanchel... Es una historia que ha ocurrido en muchos lugares y la gente se siente reconocida y agradecida de que eso se cuente en cine", valora.

Eduard Fernández interpreta a Manolo Vital en "El 47" Imdb

Pero la cruz, según explica, es 'Marco', la película basada en la vida de Enric Marco Batlle, un sindicalista que se inventó el sufrimiento que vivió en los campos de la Alemania nazi. "Es alguien que sostuvo una mentira muchos años y una persona muy controvertida, y negativa. Hizo cosas muy mal, pero por otro lado no se llevó ni un duro nunca", expresa sobre este papel, en el que se llegó a afeitar la cabeza y engordar muchos kilos para darle vida.

"La combinación de los dos personajes creo que hacen de este año mío un año muy especial", enfatiza. Y es que al actor catalán ya le quedan pocos premios que ocupen la estantería de su casa. "Me han llamado para decirme que están pensando en darme el Oscar y han preguntado, ¿pero por qué? Si no ha hecho nada. Y dicen, no sé, se lleva todos los premios y estamos quedando fatal con no darle un premio a este señor", bromea el intérprete.