Estos son los 5 libros en español mas vendidos de la historia

La lectura es uno de los mejores ejercicios que podemos realizar para potenciar muchas de las habilidades que serán vitales en nuestra vida personal y profesional. Pero además, nos invita a recorrer nuevos lugares, a imaginar otros mundos posibles e incluso a ser protagonistas de historias maravillosas.

Más de mil años de antigüedad rodean a la literatura española y, a lo largo de la historia, este maravilloso arte se ha ido expandiendo a lo largo del mundo dando lugar al florecimiento de grandes hitos de la literatura. Asimismo, su gran influencia ha hecho que de ella surjan grandes vertientes como es el caso de la literatura hispanoamericana.

Estas influencias, junto con las peculiaridades existenciales americanas y el sustrato cultural precolombino, dieron como resultado un discurso literario propio y claramente individualizado. No obstante, es en el siglo XIX cuando podemos hablar de un punto de inflexión en las relaciones entre la literatura americana y la europea. De esta forma, el influjo de la literatura hispanoamericana se hace patente en las literaturas europeas por medio de la obra de autores que, a partir del Modernismo y hasta la actualidad, han contribuido a cambiar la dirección en las relaciones de influencia entre los dos continentes. Estas son las principales obras literarias en español que más libros han vendido a lo largo de su historia. No obstante, debemos aclarar que las cifras de esta lista provienen de un estudio realizado sobre los libros impresos que se vendieron en los últimos 50 años, y por tanto no se tienen en cuenta las ventas digitales, que son relativamente recientes.

Don Quijote de la Mancha

La primera edición en castellano de «Don Quijote de la Mancha» con ilustraciones, publicada en Bruselas en 1662

Escrito por el gran novelista Miguel de Cervantes, esta obra publicada en 1605 bajo el título “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, es el máximo exponente de la literatura española y uno de los referentes de la literatura universal.

Expertos e historiadores coinciden en que “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” es el segundo libro más vendido de la historia, solo superado por la Biblia. Aunque no se sabe con exactitud la cifra de ejemplares vendidos, se calcula que más de 600 millones de copias han sido distribuidas entre sus ediciones en diferentes idiomas.

Don Quijote narra la historia de un hidalgo de la Mancha que, tras leer infinidad de libros de caballería, decide convertirse en uno de ellos protagonizando una serie de aventuras y desventuras, aunque con un carácter más gracioso que heroico, mientras nos hace reflexionar sobre cómo se traza el camino para alcanzar nuestros ideales mediante el amor y la fe.

Es la primera obra que desmitificó la tradición caballeresca con un tono burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica. Y como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea. Es considerado “el mejor trabajo literario jamás escrito”, encabezando la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de cien grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del “Club Noruego del Libro” y el “Bokklubben World Library” en el año 2002.

Cien años de soledad

EL HOMBRE Y SU OBRA. García Márquez posa en esta foto con su obra más conocida, «Cien años de soledad»

“Cien años de soledad” es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y leídas en español. Fue catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el “IV Congreso Internacional de la Lengua Española” celebrado en Cartagena de Indias en marzo de 2007. Esta novela fue incluida en la lista de “los 100 mejores libros del siglo XX” por el diario francés “Le Monde”, además de entre los 100 mejores libros de todos los tiempos por el “Club de libros de Noruega”.

Publicada en Buenos Aires en mayo de 1967 por la editorial “Sudamericana”, esta novela tuvo una gran acogida por parte de la crítica y del público. Considerada la obra máxima del escritor colombiano, en ella se mezcló la fantasía con la realidad, dando pie al movimiento literario denominado “realismo mágico”, que convirtió a García Márquez en uno de los escritores más famosos del mundo. Hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 40 idiomas diferentes.

La sombra del viento

El escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón, firmando ejemplares durante el día de Sant Jordi tras publicar "El juego del ángel", del que en poco mas de una semana vendió 250.000 ejemplares. EFE/Alberto Estévez FOTO: Alberto Estévez EFE

Ambientada en la Barcelona de los años 40, esta obra ha conseguido vender 15 millones de ejemplares. Es un libro de misterio que narra la historia de Daniel Sempere, un niño que a través de un libro llamado “La sombra del viento”, tratará de descubrir los misterios de Julián Carax, su autor, indagando en el oscuro pasado de la ciudad condal.

“La sombra del viento” es una novela de Carlos Ruiz Zafón publicada en 2001. Asimismo, es el primer libro de la saga del “Cementerio de los libros olvidados” y un superventas mundial, con más de quince millones de ejemplares vendidos en 36 idiomas diferentes.

Considerada como “una de las grandes revelaciones literarias de los últimos tiempos”, “La sombra del viento” es la primera entrega de una serie de cuatro novelas interconectadas y ambientadas en Barcelona entre la era de la revolución industrial y los años posteriores a la Guerra Civil Española. Sus secuelas son “El juego del ángel” (2008), “El prisionero del cielo” (2011) y “El laberinto de los espíritus” (2016).

María Belón, una de las supervivientes del tsunami ocurrido en 2004, se encontraba leyendo esta novela cuando fue arrastrada por una ola junto a su marido y sus hijos. La película “Lo imposible”, dirigida por Juan Antonio Bayona y basada en la historia del trágico suceso, está protagonizada por Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin y Oaklee Pendergast.

Santa Evita

El 9 de junio de 1947, con una Plaza de Oriente a reventar, Eva Perón recibió un auténtico baño de masas. A su lado, Franco y su esposa, Carmen Polo

Esta obra del autor argentino Tomás Eloy Martínez, publicada en 1995, cuenta la vida y la muerte de la primera dama de Argentina, Eva Duarte de Perón. El libro ha vendido más de 10 millones de copias situándolo en la lista de mayores superventas de todos los tiempos.

El autor presenta la historia del cadáver de Eva Perón, cuyo cuerpo fue embalsamado por instrucción de su esposo Juan Domingo Perón, que fue secuestrado cuando el presidente fue derrocado. La obra narra así una serie de sucesos en torno al cuerpo sin vida de Evita, que era venerado por muchos y despreciado por otros.

Por último, la novela “Santa Evita” contará con una serie web biográfica histórica argentina que será emitida en el canal “Star+” este mismo año. Y contará con la participación de Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, Darío Grandinetti, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Francesc Orella.

La casa de los Espíritus

"La casa de los espíritus", de Isabel Allende FOTO: DEBOLSILLO

Esta obra fue la primera novela de Isabel Allende, la archiconocida escritora chileno-americana que acumula en su palmarés 21 obras traducidas a 35 idiomas distintos y unas ventas superiores a las 65 millones de copias.

“La casa de los espíritus” narra las vivencias de la familia Trueba, una poderosa familia de terratenientes latinoamericanos, que a lo largo de cuatro generaciones se ve afectada por las violentas transformaciones políticas que perduraron durante casi un siglo en Chile.

Tuvo un éxito inmediato a nivel internacional, ha sido traducida a numerosos idiomas y llevada al cine por el director Bille August. Estrenada en 1993, fue protagonizada por Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas. Asimismo, existen adaptaciones teatrales de la obra, como la de la dramaturga estadounidense Caridad Svich, que se ha presentado en países como Costa Rica.