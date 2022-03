Adiós a Mitchell Ryan, el villano de “Arma letal”

General villanesco en la primera película de “Arma Letal” y hombre de negocios despiadado en la serie de televisión “Santa Bárbara”. Mitchell Ryan, que falleció este viernes a los 88 años de insuficiencia cardíaca congestiva en su casa de Los Ángeles, tal y como confirmó su hijastra, Denise Freed, al Hollywood Reporter, siempre jugó a ser el malo para descubrir si pertenecía al grupo de los buenos. También participó en la telenovela “Sombras tenebrosas” y en la comedia de situación de la década de 1990 “Dharma & Greg”.

El actor publicó un libro de memorias titulado "Fall of a Sparrow", el año pasado. FOTO: Archivo Archivo

Robusto, con mandíbula de granito y luciendo una elegante melena, Ryan fue reconocible al instante tanto en la televisión como en el cine. Su carrera abarcó más de medio siglo, comenzando con un papel no acreditado en la película de Robert Mitchum de 1958 “Thunder Road”. Fue un general convertido en contrabandista de heroína en “Arma letal”, oficial de policía en “Magnum Force” y “Electra Glide in Blue”, y el intrigante y asesino empresario de Las Vegas, Anthony Tonell, en la telenovela nocturna “Santa Bárbara”. En la década de 1990, tuvo un papel de larga duración como el padre adinerado, excéntrico y borracho (una realidad que le resultaba de todo menos ajena) de Greg en “Dharma & Greg”.

Después de 30 años de borracho, me las he arreglado para vivir la vida de un actor que trabaja para ser envidiado Mitchell Ryan

Ryan interpretó a Burke Devlin en la telenovela de culto de la década de 1960 “Dark Shadows” durante una temporada, pero fue despedido debido a su alcoholismo. Tanto es así, que reconoció sus problemas con la bebida en su autobiografía de 2021, “Fall of a Sparrow”. “Tengo la suerte de que, después de 30 años de borracho, me las he arreglado para vivir la vida de un actor que trabaja para ser envidiado. Y he vivido una gran parte de la vida real mientras estaba en eso”, escribió. “Sobrio durante los próximos 30 años, me han dicho que he salido de todo como un ser humano bueno y útil”.

Ryan tuvo papeles en muchos programas de televisión y en películas que van desde “High Plains Drifter” con Clint Eastwood hasta “Halloween: The Curse of Michael Myers”. También actuó en el teatro, incluidas apariciones en Broadway en “Wait Until Dark”, “Medea” y “The Price”. “Fue un gran regalo en mi vida”, dijo Kathryn Leigh Scott, quien apareció con él en “Dark Shadows”, en una publicación de Facebook: “Aprecio mis cálidos recuerdos de su hermosa alma. Tengo el corazón partido”, señaló.