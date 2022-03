Manel Fuentes recomienda “El reino”: “Lo que consigue Carrère está al alcance de muy pocos”

Manel Fuentes es uno de los rostros más populares y reconocibles de la televisión, donde lleva media vida como presentador. Mucha gente sabe de su admiración por Bruce Springsteen, pero quizá poca conozca otra de sus grandes pasiones, la lectura. Fuentes es un fan acérrimo del francés Emmanuel Carrère, pero en especial recomienda «El reino», para él su obra más fascinante, donde de manera casi radical aborda la fe y los orígenes del cristianismo.

Le gusta mucho este autor...

He leído todo lo publicado en España de él, pero podría haber elegido «Una novela rusa», «De vidas ajenas», «El adversario», «Yoga» o cualquier otro, ya que tiene un estilo directo y al mismo tiempo consigue engancharte mucho.

¿Por qué entonces «El reino»?

Porque analiza los textos sagrados como obras literarias y hace una búsqueda sobre los personajes desde alguien que conoce bien las Escrituras y ha sido creyente durante parte de su vida. El relato es muy difícil aunque apasionante. Era su obra más complicada de leer y al terminarla me pareció una obra maestra, una novela soberbia. Un ejercicio como el que consigue es algo inaudito, al alcance de pocos.

¿Es provocador?

No me lo parece, está escrito con mucho respeto y desde una persona con formación religiosa que ama la religión católica. Yo creo que cuando lo concibió seguía siendo creyente.

El escritor y periodista francés durante su participación en el festival de cine visions du Reel en Nyon (Suiza). FOTO: LAURENT GILLIERON EFE

¿Qué destaca de él?

Utiliza un estilo con el que me venía familiarizando en otros títulos suyos y que me entusiasmaba, eso de escribir sobre la verdad y sin ficción, incluso de asuntos personales y familiares sin permitirse falsear nada. De repente, vi ese estilo aplicado a un tema denso y eso me cautivó porque requiere preparación y documentación para llegar al fondo de su tesis.

¿A quién lo recomienda?

A cualquiera, porque en España tenemos un poso cristiano y creo que leerlo le viene bien a todo el mundo. No es de fácil lectura, pero, tal y como está escrito, atrapará a más de uno y, si no, que empiece por cualquier otro de Carrère y poco a poco vaya llegando hasta aquí, pero de todas sus obras me parece la más brillante.

¿Lee mucho?

Es una de mis aficiones favoritas, en cuanto tengo cinco minutos ya estoy enganchado a un libro. Siempre hay tiempo, antes de acostarse, durante un descanso, en una espera, un viaje…El placer que proporciona, la capacidad de concentración y de meterte en otras vidas es una gozada.