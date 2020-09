Bruce Springsteen cumple 71 años y sigue siendo “el jefe”

“Larga vida al Boss", al hombre “que es del pueblo, de los obreros, es nuestro, es de casa”, “hoy hace 71 años del nacimiento de un artista que cambiaría mi vida” y que sería “mi guía esencial desde que tengo uso de razón”. Todas estas declaraciones son mensajes que miles de usuarios están publicando en Twitter. Hoy Bruce Springsteen cumple 71 años y su seguidores están rindiéndole homenaje en redes sociales a través de felicitaciones, agradecimientos y elogios dignos de uno de los rockeros principales de la historia de la música.

Conocido también como “The Boss” (“el jefe”), el cantante, músico y compositor sigue siendo considerado un grande de la música rock, con ventas que superan los 64,5 millones de álbumes en EE UU y más de 120 millones a nivel mundial. A lo largo de su carrera musical, que abarca 5 décadas, ha publicado trabajos como “Born to run” (1975), “Darkness on the edge of town” (1978) y “The river” (1980), valorados por crítica y público como tres de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos.

Hoy cumple 71 años Bruce Springsteen. Larga vida al Boss. #BruceSpringsteen

Nació en Nueva Jersey, un día como hoy de 1949. Su padre, de ascendencia neerlandesa e irlandesa, fue conductor de autobús y su madre, de antepasados italianos, era secretaria. Educado en un ambiente católico, su carácter se mostró especial desde siempre y no tardó en nacerle su inspiración en la música.

Esta pasión le vino cuando vio actuar a Elvis Presley en “The Ed Sullivan Show”. Con 13 años adquirió su primera guitarra y en 1965 se convirtió en guitarrista de “The Castiles”. A finales de la década de los 60, Springsteen participó en un trío musical, Earth, así como en una banda conocida como Child, posteriormente renombrada como Steel Mill. Con la adición del pianista David Sancious al grupo, más tarde se convertirían en la E-Street Band.

Me hace mas ilusión que mi propio cumpleaños. Pero es mi idolo, mi inspiración para todo lo que hago en la vida, y por eso siempre necesito expresarlo. Felicidades al BOSS. Mi guia esencial desde que tengo uso de razón. 🤘🤘#BruceSpringsteen

La carrera de Springsteen ha sido tan longeva como completa. Y aún no ha terminado. Hace menos de dos semanas, El Jefe anunciaba por sorpresa su nuevo disco, el que sería el vigésimo de su carrera. Bajo el título “Letter to you”, el 23 de octubre saldrá a la luz proponiendo un regreso a sus inicios: no solo porque lo hará con sus viejos amigos de la E-Street Band en estudio por primera vez en 6 años, sino también porque el sonido promete ser una vuelta a sus raíces musicales.

“Me encanta el disco, estoy feliz por cómo ha quedado la parte emocional impresa en él. Lo grabamos en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido en mi carrera. El sonido de la E-Street Band tocando en mi estudio completamente en vivo y sin re-grabaciones es espectacular, algo que nunca antes habíamos hecho”, señaló el propio Springsteen.

Esto sirve más que de ejemplo de que la edad no es condicionante para un artista de la talla de Bruce Springsteen. A sus 71 años continúa dejando éxitos en la historia musical, a través de un talento que parece no tener caducidad. Por ello, hoy toca felicitar al artista y agradecerle por concedernos “temazos" como “Growin' up”, “Badlands”, “Born in the USA”, “Tougher than the rest”, “Dancing in the dark” y “The rising”, entre muchos otros.

El hombre que es del pueblo, de los obreros.

De grandes historias acompañadas por una poderosa melodía, es nuestro, es de casa

Muchas felicidades 'The Boss' un tipo genial ♥️ #BruceSpringsteen