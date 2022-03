Oscar a mejor actriz: ¿Será Penélope Cruz la Marcia Gay Harden de 2022?

Por segundo año consecutivo, la competición por el premio a mejor actriz será una gesta digna de verse. A pesar de que la gran mayoría de las películas por las que las han nominado tienen una carrera extensa, solo el trabajo de Jessica Chastain en “Los ojos de Tammy Faye” ha ganado más de una estatuilla en una ceremonia televisada, en los Premios del Sindicato de Actores y en la gala de la Crítica Cinematográfica, por lo que cualquiera de las cinco mujeres puede alzarse con el premio.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus silgas en inglés) alberga a casi 10.000 profesionales de la industria en todo el mundo y es casi imposible llegar a todos ellos y evaluar sus gustos u opiniones o saber por quién votaron. Pero según una pequeña muestra de las opiniones de los votantes, esta carrera por los premios se ha reducido a Chastain y a Penélope Cruz por “Madres Paralelas”. Aunque esto no descarta por completo un desenlace diferente, en el que, por ejemplo, Olivia Colman por “La hija perdida”, Nicole Kidman por “Being the Ricardos” o Kristen Stewart por “Spencer” pueden ganar, ya que todas las actrices tienen diferentes niveles de apoyo. “Es una categoría impredecible. Eso lo hace muy excitante. Nadie tiene idea de quién puede ganar. Eso hace que Penélope lo vaya a pasar peor que yo, que estoy muy tranquilo”, afirmaba Javier Bardem ayer en una entrevista, quien ganó su primera estatuilla hace 14 años por “No es país para viejos”, de los hermanos Coen.

Los principales obstáculos

Dylan Meyer y Kristen Stewart en la cena de Chanel FOTO: Jordan Strauss GTRES

Sin embargo, existen varios obstáculos para ellas, el de Kristen Stewart, por ejemplo, es ser la única nominación para su película. Sin embargo, si los votantes tuvieran tiempo de visualizar la cinta, especialmente en las categorías artesanales, podría tener el apoyo de más del 60% de la Academia. Kidman, anterior ganadora del Oscar por “Las horas” (2002), llega a la ceremonia con un Globo de Oro a mejor actriz dramática. Pero a pesar de que “Being the Ricardos” obtuvo tres nominaciones de actuación, el primer film desde la maravillosa “The Master” en lograr esta hazaña, el entusiasmo ha disminuido y no parece probable que le den otra estatuilla en este momento. Respecto a Colman y Cruz, ambas actrices atraen mucho a la demografía internacional de la Academia. Por su parte, Colman no ha estado en la campaña promocional de la película, pero eso no necesariamente perjudica sus posibilidades de ganar, ya que hizo lo mismo con “La favorita” (2018) cuando logró arrebatarle el premio a la favorita Glenn Close por su papel en “La buena esposa”. Con “La hija perdida”, es un poco más desafiante. La película goza de gran respeto gracias al debut directivo a cargo de Maggie Gyllenhaal, e incluso logró obtener una nominación adicional para Jessie Buckley como actriz de reparto. Sin embargo, deja a muchas personas “frías” al final de la cinta, a diferencia de otros competidores cuyas películas tienen comportamientos “más felices”.

El hito

Los actores de Hollywood Morgan Freeman y Marcia Gay Harden en el escenario durante los "Laureus World Sports Awards" el 16 de mayo de 2005 en el Casino de Estoril, Portugal. (Photo by David Cannon/Getty Images for Laureus) FOTO: David Cannon Getty Images for Laureus

Por su parte, nuestra querida actriz internacional, quien ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por “Vicky Cristina Barcelona” en 2008, llega a la ceremonia sin una sola nominación en ninguna otra entrega de premios televisada. Algo que podría suponer un hito en la historia de la carrera de la actriz, ya que, en los 27 años que llevan existiendo este tipo de premios, sólo Marcia Gay Harden por “Pollock” (2000) ha sido capaz de ganar sin una nominación en ninguno de ellos.

“Madres Paralelas”, del director ganador del Oscar Pedro Almodóvar, parecía ser una película que los votantes introdujeron tarde en el juego, lo que podría explicar su mala clasificación en la lista británica BAFTA, donde solo fue preseleccionada por guion original y largometraje internacional. Sin embargo, Cruz cuenta con dos prestigiosos premios, uno de “Los Ángeles Film Critics” y otro de la “National Society of Film Critics”.