Las seis estrellas que rechazaron un Oscar

Conseguir un premio en una disciplina puede ser uno de los mejores momentos en cualquier carrera. Recibir de la máxima representación en un campo determinado un galardón que reconozca un trabajo suele elevar a aquellos que lo aceptan hasta limites insospechados.

Aun así, hay quien decide no ser digno o simplemente mostrarse disconforme con algunos premios. Incluso, existen argumentos de que todas las decisiones o motivos personales para no aceptar un premio son respetables aunque en muchas ocasiones no sean compartidas por la mayoría.

El mundo del cine es un lugar único e imprevisible. Actores, actrices y todo lo que le rodea generan una especie de planeta paralelo que es admirado por una gran parte de la sociedad gracias al arte que es capaz de crear.

Así las cosas, el espectáculo que el cine ofrece al mundo forma parte de la historia de la humanidad pese a su reciente creación. Con ello, también encontramos las galas de premios, el reconocimiento a un papel, trabajo o trayectoria que busca honrar a los mejores de la industria.

La gala de los Oscar representa a la máxima expresión este furor por entregar premios y otorgar reconocimiento. Cada año el mundo del cine se paraliza para visualizar todo el evento esperando que sus apuestas consigan la deseada estatuilla dorada que acredita ser el mejor de la categoría.

Este 2022 se celebra la 94.ª edición que tratará de escoger las mejores películas estrenadas entre enero y diciembre del 2021. Como es habitual la gala que consigue paralizar al mundo del cine se celebrará en el Dolbhy Theatre de Los Ángeles este próximo domingo 27 de marzo. Así, los amantes del sector podrán ver quien es el ganador de las múltiples categorías, algo que en distintas ocasiones ha sido rechazado causando auténtico estupor.

Los seis rechazos más famosos

Uno de los rechazos más sonados de la historia fue la de Marlon Brando. El fenomenal actor cuyo papel como Vito Corleone en el Padrino le valió la nominación en 1973 decidió boicotear la gala enviando en su nombre a una activista nativa americana, Sacheen Littlefeather.

Tras ganar la distinción la activista subió en nombre del actor a recibir el premio dando un discurso sobre el maltrato a los nativos que generó grandes abucheos en la sala. El momento quedaría grabado en la memoria de muchos considerando también el gesto de Brando como algo excepcional.

Otra de las grandes estrellas que no acepto la estatuilla fue Elisabeth Taylor. Su marido, Richard Burton, la convenció para no asistir a la gala de 1996 donde ganaría el Oscar a la mejor actriz, algo que supuso un mazazo tremendo para la ceremonia de aquel año.

Paul Newman es otra de las grandes estrellas del cine que no aceptó la estatuilla en 1987. Cuando en 1987 recibió el premio gracias a El color del dinero el actor declinó asistir a la gala tras 6 nominaciones fallidas argumentando que “es como perseguir a una mujer hermosa durante 80 años. Finalmente, ella se rinde y tú le dices: Lo siento muchísimo. Estoy cansado”.

Un director que nunca recibió el Oscar por su labor aunque si por los efectos especiales también decidió boicotear el evento. EN 1969 el histórico Stanley Kubrick recibió el premio por 2001: odisea en el espacio aunque no se presentó al evento dejando en manos de otros subir al escenario para festejarlo.

El siguiente caso es una referencia en Holywood. La actriz Katharine Hepburn tiene el honor de ostentar el récord de Oscar conseguidos con cuatro triunfos aunque en ninguna ocasión apareció en la gala. Aun así, se argumenta que aceptó todos los premios pese no asistir, un gesto muy característico de la historia actriz.

El último de la lista es todo un clásico del cine, Woody Allen. El director y actor tiene la costumbre de no asistir a las galas pese haber recibido múltiples estatuillas doradas. Pese a ello, Allen si acudió a la gala del año 2002 para presentar las películas que se habían hecho en New York y así honrar a todas las víctimas tras el ataque terrorista del 11S.